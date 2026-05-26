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कंपनी मीटिंग के बहाने दिल्ली से लखनऊ लाकर होटल में रेप, खाने में नशा मिलाकर वारदात

Yogesh Yadav
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दिल्ली से कंपनी मीटिंग के बहाने लखनऊ लाकर यहां के होटल में एक युवती से रेप किया गया। खाने में नशा मिलाकर वारदात को अंजाम दिया गया। किसी तरह यहां से भागी युवती ने दिल्ली में केस दर्ज कराया। वहां से मामला ट्रांसफर होने पर पुलिस ने जांच शुरू की है।

कंपनी मीटिंग के बहाने दिल्ली से लखनऊ लाकर होटल में रेप, खाने में नशा मिलाकर वारदात

नौकरी के बहाने दिल्ली की युवती से लखनऊ लाकर गोमतीनगर के होटल में रेप किया गया। किसी तरह होटल से भागी युवती दिल्ली पहुंची और वहां केस दर्ज कराया। दिल्ली से केस लखनऊ ट्रांसफर हुआ तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सोमवार को पीड़िता ने अपने बयान दर्ज कराए। बयानों में पीड़िता ने एफआईआर की बातें दोहराई। आरोपी अभिषेक की तलाश में पुलिस की टीमें दिल्ली, नोएडा और लखनऊ के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

पीड़िता दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की रहने वाली है। उसने कंपनी के मालिक अभिषेक के खिलाफ दिल्ली में ही मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता के मुताबिक वह बेरोजगार थी। एक सहेली के जरिए उसकी मुलाकात अभिषेक से दिल्ली में हुई थी। अभिषेक ने उसे आठ हजार रुपये प्रति माह की नौकरी दिलाई। इसके बाद कंपनी की मीटिंग के बहाने उसे लखनऊ लेकर आया था। गोमतीनगर विपुलखंड में होटल एवरेस्ट में उसे रोका गया।

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खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर अभिषेक ने दुष्कर्म किया। होश आने पर विरोध किया तो उसने धमकी दी। रात में जब अभिषेक सो गया तो वह यहां से भाग निकली थी। इसके बाद दिल्ली जाकर मंगोलपुरी थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। वहां से मुकदमे की विवेचना गोमतीनगर के लिए ट्रांसफर हो गई। पुलिस उपायुक्त पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं।

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पुलिस ने पीड़िता के बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। स्वास्थ्य कारणों से उसका मेडिकल नहीं हो सका है। पीड़िता ने शनिवार को मेडिकल परीक्षण कराने की बात कही है। फिलहाल वह दिल्ली चली गई। दोबारा पीड़िता के आने पर पुलिस उसके विस्तृत बयान के साथ कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज कराएगी।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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