राम मंदिर पर धमाके का प्लान, यूपी-एमपी के युवाओं को आतंकी गतिविधियों में जोड़ रहा था आरोपी

संक्षेप: दिल्ली स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े अदनान खान और मो. अदनान दोनों ने खतरनाक मंसूबे पाल रखे थे। ये लोग धार्मिक स्थलों और बड़े शहरों में धमाका करने की साजिश के लिए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के युवाओं को अपने साथ जोड़ने में लगे थे।

दिल्ली स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े अदनान खान और मो. अदनान दोनों ने खतरनाक मंसूबे पाल रखे थे। ये लोग धार्मिक स्थलों और बड़े शहरों में धमाका करने की साजिश के लिए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के युवाओं को अपने साथ जोड़ने में लगे थे। भोपाल निवासी अदनान खान जमानत पर बाहर आने के बाद से ही सक्रिय हो गया था। एटीएस को उसके बारे में भनक लगती, इससे पहले ही दिल्ली की स्पेशल ने उसे पकड़ लिया।

आत्मघाती हमला करने की साजिश रच रहे थे दिल्ली पुलिस ने भोपाल से करौंद निवासी अदनान खान उर्फ अबु मोहम्मद (20) और सादिक नगर दिल्ली निवासी मो. अदनान (19) को पकड़ा। इन लोगों ने कुबूला कि वह लोग आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े वीडियो देखकर आत्मघाती हमला बनाने की योजना बनाने में लगे थे। उनका मकसद देश के कई हिस्सों में धमाका करना था। अदनान खान इससे पहले जब पकड़ वाराणसी में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले जज को धमकी देने के मामले में पकड़ा गया था, तब भी कई सनसनीखेज राज उगले थे। 25 सितम्बर,2024 को जमानत पर बाहर आने के बाद वह फिर तेजी से सक्रिय हो गया था।

अदनान के पिता से भी पूछताछ करेगी एटीएस यूपी एटीएस अदनान की गिरफ्तारी होते ही अलर्ट हो गई। अदनान मूल रूप से एटा का रहने वाला है। उसके पिता सलीम खान दूरदर्शन में ड्राइवर है। वह वर्ष 2023 में ट्रांसफर होने पर परिवार सहित दिल्ली आ गए थे। इस समय पूरा परिवार दिल्ली के सादिक नगर स्थित सरकारी आवास में रह रहा है। यूपी एटीएस इन दोनों अदनान से पूछताछ कर रही है। इनसे मिली जानकारी के बाद सलीम से भी पूछताछ की जाएगी।

सीए का छात्र था अदनान अदनान भोपाल से सीए कर रहा था। पर, बाद में आतंकी संगठन की विचारधारा से प्रभावित हो गया। पिछले साल जमानत पर बाहर आने के बाद वह अन्य युवकों को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने में सक्रिय हो गया था।