कल से सभी गाड़ियों के लिए खुल जाएगा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, कांवड़ यात्रा को लेकर था बंद

कांवड़ यात्रा को लेकर 29 जुलाई दिल्ली-देहरादून हाईवे-58 को भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। एनएच-58 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को मंगलवार शाम को छह बजे से सात बजे के बीच आम लोगों और बड़े वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। इस दौरान भी पुलिस की ड्यूटी रहेगी और निगरानी लगातार जारी रहेगी।

Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर बंद किए गए नेशनल हाईवे 58 और टू-वे व्यवस्था में चलाए जा रहा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे को मंगलवार शाम से हर तरह के वाहनों के लिए खोला जाएगा। शाम को करीब छह से सात बजे के बीच वाहनों की आवाजाही शुरू कराई जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देश जारी किए गए हैं। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर पुलिस के अधिकारी इसी को लेकर व्यवस्था बनाने में लगे हैं।

कांवड़ यात्रा को लेकर 29 जुलाई दिल्ली-देहरादून हाईवे-58 को भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बाद आखिरी दिनों में एक ओर का रास्ता कांवड़ियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया था। पिछले दो दिनों से दोनों ओर कांवड़ियां गुजर रहे हैं और यातायात बंद है। वहीं, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर भी एक ओर का रास्ता कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया था और दूसरी ओर हल्के वाहन चल रहे थे। आज मंगलवार को शिवरात्रि पर कांवड़ियों के जलाभिषेक करने और अपने गंतव्यों के लिए रवाना होने के बाद दोनों मार्गों(डीएमई यानी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और एनएच-58) को शाम करीब सात बजे सभी तरह के वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर के अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं।

फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने प्लानिंग की है कि शाम को 6 से 7 बजे के बीच इन दोनों मार्गों को यातायात आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। इस दौरान भी पुलिस की ड्यूटी रहेगी और निगरानी लगातार जारी रहेगी। दूसरी ओर, शहर में भी दिल्ली रोड, हापुड़ रोड, गढ़ रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर जो टू-वे व्यवस्था लागू की गई है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अभी तक इन चारों रोड पर एक ओर कांवड़ियों के लिए सड़क आरक्षित कर रखी है, जबकि दूसरी ओर टू-वे व्यवस्था के तहत वाहन चल रहे हैं। यहां भी कोई अव्यवस्था न हो, इसलिए पुलिस टीम निगरानी करेगी।