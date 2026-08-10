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कल से सभी गाड़ियों के लिए खुल जाएगा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, कांवड़ यात्रा को लेकर था बंद

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, मेरठ
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कांवड़ यात्रा को लेकर 29 जुलाई दिल्ली-देहरादून हाईवे-58 को भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। एनएच-58 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को मंगलवार शाम को छह बजे से सात बजे के बीच आम लोगों और बड़े वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। इस दौरान भी पुलिस की ड्यूटी रहेगी और निगरानी लगातार जारी रहेगी।

kanwar yatra 2026
कांवड़ यात्रा 2026

Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर बंद किए गए नेशनल हाईवे 58 और टू-वे व्यवस्था में चलाए जा रहा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे को मंगलवार शाम से हर तरह के वाहनों के लिए खोला जाएगा। शाम को करीब छह से सात बजे के बीच वाहनों की आवाजाही शुरू कराई जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देश जारी किए गए हैं। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर पुलिस के अधिकारी इसी को लेकर व्यवस्था बनाने में लगे हैं।

कांवड़ यात्रा को लेकर 29 जुलाई दिल्ली-देहरादून हाईवे-58 को भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बाद आखिरी दिनों में एक ओर का रास्ता कांवड़ियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया था। पिछले दो दिनों से दोनों ओर कांवड़ियां गुजर रहे हैं और यातायात बंद है। वहीं, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर भी एक ओर का रास्ता कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया था और दूसरी ओर हल्के वाहन चल रहे थे। आज मंगलवार को शिवरात्रि पर कांवड़ियों के जलाभिषेक करने और अपने गंतव्यों के लिए रवाना होने के बाद दोनों मार्गों(डीएमई यानी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और एनएच-58) को शाम करीब सात बजे सभी तरह के वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर के अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं।

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फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने प्लानिंग की है कि शाम को 6 से 7 बजे के बीच इन दोनों मार्गों को यातायात आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। इस दौरान भी पुलिस की ड्यूटी रहेगी और निगरानी लगातार जारी रहेगी। दूसरी ओर, शहर में भी दिल्ली रोड, हापुड़ रोड, गढ़ रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर जो टू-वे व्यवस्था लागू की गई है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अभी तक इन चारों रोड पर एक ओर कांवड़ियों के लिए सड़क आरक्षित कर रखी है, जबकि दूसरी ओर टू-वे व्यवस्था के तहत वाहन चल रहे हैं। यहां भी कोई अव्यवस्था न हो, इसलिए पुलिस टीम निगरानी करेगी।

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क्या बोले एसएसपी

मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि एनएच-58 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को मंगलवार शाम को छह बजे से सात बजे के बीच आम लोगों और बड़े वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। इस समय तक सभी कांवड़िये अपने गंतव्य तक पहुंच चुके होंगे और इसलिए शाम से ही इन मार्गों पर यातायात पहले की तरह चलाने का निर्णय किया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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