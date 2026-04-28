गोरखपुर वालों के लिए अब दिल्ली दूर नहीं, चलेगी अमृत भारत; गोंडा तक मेमू की भी मिली सौगात

गोरखपुर-नई दिल्ली वाया बढ़नी अमृतभारत ट्रेन चलाने के लिए सांसद जगदम्बिका पाल ने पूर्वोत्तर रेलवे को प्रस्ताव दिया था। उसी प्रस्ताव को NER प्रशासन ने अपनी सहमति देते हुए रेलवे बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेजा था। प्रस्ताव पर विचार करते हुए बोर्ड ने सोमवार को मंजूरी दे दी।

UP News: गोरखपुर वालों के लिए अब दिल्ली दूर नहीं रह जाएगी। गोरखपुर से बढ़नी होते दिल्ली तक अमृतभारत और नकहा से गोंडा तक मेमू ट्रेन की सौगात मिली है। इन दोनों ट्रेनों के संचलन को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम ने सोमवार को महाप्रबंधक परिचालन को पत्र लिखकर संचलन की तैयारी करने को कहा है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार 14045/14046 गोरखपुर-अमृतभारत वाया बढ़नी हर मंगलवार को चलेगी। वहीं ट्रेन नंबर 75119/75120 नकहा-गोंडा मेमू ट्रेन रोजाना चलाई जाएगी।

गोरखपुर-नई दिल्ली वाया बढ़नी अमृतभारत ट्रेन चलाने के लिए डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने पूर्वोत्तर रेलवे को प्रस्ताव दिया था। उसी प्रस्ताव को एनईआर प्रशासन ने अपनी सहमति देते हुए रेलवे बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेजा था। प्रस्ताव पर विचार करते हुए बोर्ड ने सोमवार को मंजूरी दे दी। इसके चल जाने से बढ़नी के रास्ते दिल्ली तक जाने के लिए दो ट्रेनें हो जाएंगी। इससे सिद्धार्थनगर और महराजगंज के यात्रियों को भी सहूलियत होगी। अभी बढ़नी रूट से दिल्ली के लिए महज हमसफर सप्ताह में दो दिन चलती है, जबकि गोरखपुर-बस्ती रूट से दिल्ली के लिए कुल सात ट्रेनें हैं।

दुर्ग एक्सप्रेस को रोजाना करने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, भिलाई और दुर्ग जाने वाली एक मात्र ट्रेन नौतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस को भी सात दिन किए जाने का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा गया है। अगर मंजूरी मिल गई तो यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। अभी यह ट्रेन गोरखपुर से सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को चलती है, जबकि बिलासपुर से यही ट्रेन बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को चलती है। इस ट्रेन को सात दिन किए जाने को एनई रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को भेजा गया है।

अमृतभारत का शेड्यूल - ट्रेन नंबर 14046 दिल्ली-गोरखपुर अमृतभारत

- चलने का दिन:मंगलवार

- दिल्ली से प्रस्थान का समय::देर रात 12.40 बजे

- गोरखपुर पहुंचने का समय::दोपहर 3.50 बजे

(इन स्टेशनों पर रुकेगी अमृतभारत: गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, साहजहांपुर, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बलरामपुर, बढ़नी, सिद्धार्थनगर और आनंदनगर )

-ट्रेन नंबर 14045 गोरखपुर-दिल्ली अमृतभारत

-चलने का दिन::मंगलवार

-गोरखपुर से प्रस्थान का समय::रात 9.40 बजे

-दिल्ली पहुंचने का समय::दोपहर 12.50 बजे

(इन स्टेशनों पर रुकेगी अमृतभारत: गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, साहजहांपुर, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बलरामपुर, बढ़नी, सिद्धार्थनगर और आनंदनगर)

नकहा-गोंडा मेमू ट्रेन का शेड्यूल -ट्रेन नंबर 75119 नकहा-गोंडा मेमू

-नकहा से प्रस्थान का समय-शाम छह बजे

-गोंडा पहुंचने का समय देर रात 12:45 बजे

-ट्रेन नंबर 75120 गोंडा-नकहा मेमू

-गोंडा से प्रस्थान का समय-देर रात 3:20 बजे