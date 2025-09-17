दिल्ली के निवेशकों से 4.31 करोड़ की ठगी, तहसीलदार-लेखपाल समेत छह पर मुकदमा दर्ज

बागपत में सरकारी अधिकारियों और प्रॉपर्टी डीलरों पर कानूनी शिकंजा कस गया है। दिल्ली के तीन व्यक्तियों को धोखाधड़ी कर 4.31 करोड़ रुपये की जमीन बेचने के मामले में तहसीलदार, लेखपाल समेत छह लोगों पर केस दर्ज किया गया है।

यूपी के बागपत जिले में सरकारी अधिकारियों और प्रॉपर्टी डीलरों पर कानूनी शिकंजा कस गया है। सिसाना गांव बांगर में दिल्ली के तीन व्यक्तियों को धोखाधड़ी कर 4.31 करोड़ रुपये की जमीन बेचने के मामले में बागपत तहसीलदार, लेखपाल, दो प्रॉपर्टी डीलरों और फर्जी मालिक बनकर बैनामा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

सिविल लाइन नई दिल्ली के रहने वाले देवेंद्र कुमार, डीएलएफ मोतीनगर वेस्ट दिल्ली निवासी रेनू गुप्ता और नंद नगरी दिल्ली के रहने वाले हरीश शर्मा ने बताया कि उन तीनों ने एक कृषि भूमि सिसाना गांव बांगर में खरीदी थी, जिसका क्षेत्रफल 0.2910 है। उक्त जमीन को दिलवाने वाले डीलर प्रमोद और रविंद्र बाघू गांव के रहने वाले थे। बताया कि इन लोगों ने यह कृषि भूमि हमें दिखायी और सुन्दर से मिलवाया। जिसके बाद उक्त कृषि भूमि का सौदा तय हो गया था। जिसकी कीमत 4 करोड़ 31 लाख 32 हजार 411 रुपये तय हुई थी।

19 अप्रैल को 2 लाख रुपये कैश, 27 अप्रैल को 8 लाख रुपये कैश, 28 अप्रैल को 10-10 लाख रुपये आरटीजीएस, 27 अप्रैल को 54.42 लाख रुपये का चेक, 5 मई को 74.42 लाख रुपये का डीडी, 6 मई को 2 करोड़ 32 लाख, 47 हजार 411 रुपये कैश देकर रजिस्ट्री करा ली गई। वहीं, 10 मई को 40 लाख रुपये कैश दिया था। जिसके बाद जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज करा दिया गया।

जमीन का बैनामा करने से पहले तीनों साझेदार सिसाना बांगर के पटवारी से मिले थे। उन्होंने बताया था कि इसके सभी पेपर सही है। तुम लोग इसे खरीद सकते हो। अब जानकारी में आया है कि सुन्दर कुमार व अनिल कुमार अग्रवाल व उपरोक्त दोनों प्रोपर्टी डीलरों ने पटवारी व तहसीलदार से मिलकर धोखाधड़ी की है।

पीड़ितों की तहरीर प्राप्त होने के बाद एसपी ने इसकी जांच कराई तो आरोप सही पाए गए। जिसके बाद बागपत कोतवाली पुलिस ने बागपत तहसीलदार, लेखपाल समेत दो प्रॉपर्टी डीलरों व जमीन का फर्जी मालिक बनने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।