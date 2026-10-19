स्पा सेंटर से नंगे पैर भागी दिल्ली की लड़की, नौकरी करने आई थी; माहौल देख हुई पसीना-पसीना

आगरा के एक स्पा सेंटर में नौकरी करने आई दिल्ली की एक लड़की यहां का माहौल देख रात में नंगे पैर भागी। वह आगरा की सड़क पर पैदल चली जा रही थी कि तभी उस पर तीन युवकों की नजर पड़ी। युवकों ने पुलिस को खबर की और पुलिस ने लड़की की मदद करते हुए उसे उसकी मां से मिला दिया।

आगरा, मुख्य संवाददाता। उत्तर प्रदेश के आगरा के स्पा सेंटर में नौकरी करने के इरादे से आई दिल्ली की एक लड़की वहां का माहौल देखकर पसीना-पसीना हो गई। वह वहां से नंगे पैर भागी। टीशर्ट और शॉटर्स पहने यह लड़की शंकर ग्रीन्स के पास सौ फुटा मार्ग पर दिल्ली जाने के लिए परेशान थी। वह बुरी तरह सहमी हुई थी। कुछ राहगीरों ने आगरा पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की की मदद की। पुलिस ने लड़की से यह जानना चाहा कि उसे किस स्पा सेंटर पर ले जाया गया था और वहां उसने क्या देखा? लड़की स्पा सेंटर का नाम या पता नहीं बता सकी।

आगरा में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का खुलासा पूर्व में हो चुका है। रविवार रात एक बार फिर इसकी हकीकत पुलिस के सामने आई। घटना देर रात की है। तीन युवक ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे थे। उन्होंने देखा सौ फुटा मार्ग पर एक लड़की सौ फुटा मार्ग पर तेज कदमों से चल रही है। वह नंगे पैर थी। उसने टीशर्ट और शॉटर्स पहन रखा थी। लड़की की हालत देख तीनों युवक रुक गए। उन्होंने लड़की से पूछा कि क्या हुआ है। वह बुरी तरह घबराई हुई थी। बार-बार पूछे जाने पर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। घबराहट में वह पसीना-पसीना हो रही थी। उससे बातचीत करके युवकों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। युवकों से सूचना मिलते ही एकता थाने की पुलिस मौके पर पहुंची।

स्पा और कमरे का माहौल देखकर भागी लड़की ने पुलिस को बताया कि उसकी उम्र 19 साल है। वह नेहरू प्लेस, दिल्ली में किसी क्लब स्पा में काम करती थी। वहीं पर सारा नाम की एक महिला ने उससे कहा कि आगरा में स्पा सेंटर है। वहां काम करने पर ज्यादा रुपये मिलेंगे। सारा उसे टैक्सी से दिल्ली से आगरा लेकर आई। वह उसे सीधे स्पा सेंटर लेकर गई। उसके बाद एक कमरे पर ले गई। वहां स्पा का स्टाफ रहता है। स्पा और कमरे का माहौल देखकर लड़की बुरी तरह डर गई। उसने उसी समय वापस लौटने की ठान ली। उसने सारा से कहा कि वह वापस दिल्ली जाना चाहती थी। लड़की का आरोप है कि जब उसने वापस दिल्ली जाने की बात की तो उसे जबरन रोकने का प्रयास किया गया।