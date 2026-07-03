Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली-दून हाईवे पर हादसा, हरिद्वार से मथुरा जा रही बस मेट्रो पिलर से टकराई

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

मेरठ के मोदिपुरम में टूरिस्ट बस का टायर फटने से हादसा हो गया। बस मेट्रो पिलर से टकरा गई। हादे में ड्राइवर समेत 10 श्रद्धालु घायल हो गए। बस हरिद्वार से मथुरा-वृंदावन जा रही थी। हादसा दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुआ।

दिल्ली-दून हाईवे पर हादसा, हरिद्वार से मथुरा जा रही बस मेट्रो पिलर से टकराई

दिल्ली -देहरादून हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस बार मेरठ में एक बस मेट्रो के पिलर से टकरा गई है। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा बस का टायर फटने के कारण हुआ। टायर फटते ही बस ड्राइवर का नियंत्रण बस पर से खो गया और इसी कारण अनियंत्रित बस मेट्रो पिलर से टकरा गई। हादसे में बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह दिल्ली-देहरादून हाईवे पर मिलांज मॉल के सामने बड़ा हादसा हो गया। हरिद्वार से मथुरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी गुजरात की टूरिस्ट बस का आगे का टायर अचानक फट गया, जिससे अनियंत्रित बस मेट्रो पुल के पिलर नंबर 1890 से जा टकराई। हादसे में बस चालक और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 8-9 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। शुक्रवार सुबह दिल्ली-देहरादून हाईवे पर मिलांज मॉल के सामने हरिद्वार की तरफ से आ रही एक टूरिस्ट बस हादसे का शिकार हो गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे।

ये भी पढ़ें:बाइक का 156 बार चालान, डेढ़ लाख जुर्माना, ट्रैफिक नियम उल्लंघन अब पड़ेगा भारी

गुजरात से आए हैं श्रद्धालु

मामले में मिली जानकारी के अनुसार बस चालक कमलेश निवासी गांधीनगर, गुजरात बस चला रहे थे। श्रद्धालुओं ने बताया कि सभी सवारियां गांधीनगर, गुजरात की रहने वाली हैं। ये लोग उज्जैन से हरिद्वार दर्शन कर अब मथुरा-वृंदावन दर्शन के लिए रवाना हुए थे। मिलांज मॉल के पास पहुंचते ही बस का सीधी साइड का अगला टायर अचानक फट गया। टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर मेट्रो पुल के पिलर नंबर 1890 से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के दौरान बस का गियर बॉक्स भी टूटकर नीचे गिर गया।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर चढ़ावा चोरी में सामने आएंगे नए राज, पुलिस रिमांड पर अविनाश शुक्ला

हादसे में बस चालक कमलेश और एक महिला श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 8-9 अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। आस-पास के लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी और यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को हाईवे से हटवाया।

ये भी पढ़ें:एसआईटी की रडार पर आया राम मंदिर के लिए जमीन खरीद का मामला, चंपत राय से पूछताछ

पुलिस का कहना है कि घायलों का इलाज जारी है। वहीं. यात्रियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। यात्रियों और घायलों के परिजनों को भी हादसे की सूचना दी गई है। पुलिस का कहना है कि हादसा बस का टायर फटने के कारण हुआ है। हालांकि मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Meerut News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।