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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे आधा बंद, बारिश के चलते वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में गिरा पहाड़ों का मलबा

By Ajay Singh
संवाददाता, सहारनपुर
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सहारनपुर से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे आधा बंद हो गया है। वाइल्ड लाइव कॉरिडोर पर पहाड़ों का मलबा गिरने की वजह से ऐसा हुआ है। गाड़ियों को डायवर्ट किया जा रहा है। एक तरफ के तीन में से दो लेन बंद कर दिए गए हैं। पिछले 15 दिनों से लोगों को दिक्कत उठानी पड़ रही है। 

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे आधा बंद, बारिश के चलते वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में गिरा पहाड़ों का मलबा

Delhi-Dehradun Expressway half closed : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर मॉनसून की पहली बड़ी चुनौती सामने आ गई है। बिहारीगढ़ स्थित वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद एक तरफ की तीन में से दो लेन बंद करने पड़े, जिससे यातायात आंशिक रूप से प्रभावित हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर एनएचएआई ने रूट डायवर्ट कर डाट काली मंदिर की ओर जाने वाले फ्लाईओवर को भी बंद दिया है। पिछले 15 दिनों से निर्माण कार्य और रूट परिवर्तन के कारण श्रद्धालुओं और यात्रियों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। एक्सप्रेसवे पर पहले गड्ढों और अब भूस्खलन की घटनाओं ने इसकी निर्माण गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं बागपत में भी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर गांगनौली अंडरपास के पास बारिश के कारण स्लैब टूट गया और पुश्ते पर कटान हो गया। एनएचएआई ने सोमवार रात में ही इसे बनवाया था।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्थित वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के समीप लगातार बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद एनएचएआई को एक तरफ की तीन में से दो लेन बंद करनी पड़ी हैं। इससे एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई, फिलहाल ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग से निकाला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह व्यवस्था अस्थायी रूप से लागू की गई है। बारिश के दौरान पहाड़ियों से भूस्खलन की आशंका को देखते हुए एनएचएआई ने डाट काली मंदिर से पहले चार स्थानों पर पहाड़ियों की कटिंग और स्टील वायर जाल लगाने का काम शुरू किया है।

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इसके लिए पहाड़ियों में करीब आठ मीटर तक पाइलिंग कर सरिये लगाए जा रहे हैं, ताकि ढलानों को मजबूती मिल सके और भविष्य में मलबा एक्सप्रेसवे पर न गिरे। निर्माण कार्य के चलते डाट काली मंदिर की ओर जाने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर को भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आसारोड़ी सीमा पार कर देहरादून की ओर जाकर यू-टर्न लेकर वापस मंदिर पहुंचना पड़ रहा है। इससे यात्रा की दूरी और समय दोनों बढ़ गए हैं। पिछले करीब 15 दिनों से रूट परिवर्तन और निर्माण कार्य के कारण रोजाना हजारों वाहन चालकों और श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक्सप्रेसवे शुरू होने के कुछ ही समय बाद पहले सड़क पर गड्ढे सामने आए और अब बारिश में पहाड़ों से मलबा गिरने की घटनाएं होने लगी हैं। इससे परियोजना की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

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उधर, एनएचएआई की तकनीकी टीम लगातार मौके का निरीक्षण कर रही है। अधिकारियों के अनुसार पहाड़ियों को स्थायी रूप से सुरक्षित बनाने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। जब तक ढलानों को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर लिया जाता तब तक यातायात नियंत्रित तरीके से संचालित किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर रूट डायवर्जन जारी रहेगा।

बारिश से एक्सप्रेस-वे पर बागपत में हुए गड्ढे, स्लैब भी टूटा

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर गांगनौली अंडरपास के पास बारिश के कारण स्लैब टूट गया और पुश्ते पर कटान हो गया। एनएचएआई ने सोमवार रात में ही इसे बनवाया था। एक्सप्रेस-वे पर बारिश से गड्ढे बनने शुरू हो गए हैं, इससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। एनएचएआई अधिकारियों का कहना है कि बारिश रुकते ही गड्ढों को कंकरीट और मिट्टी से भरवाया जाएगा।

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सोमवार रात एनएचएआई द्वारा गांगनौली अंडरपास के पास सीसी स्लैब बनवाया था। मंगलवार को हुई तेज बारिश के कारण स्लैब में दरारें आ गईं। एक्सप्रेस-वे पर गत दिवस हुई बारिश से जगह-जगह गड्ढे बन गए थे, जिन्हें कर्मचारियों ने भरवा दिया था। इन गड्ढों को भरवाए हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि मंगलवार को हुई बारिश में एक बार फिर हाईवे किनारे गड्ढे हो गए। नांगल व गांगनौली गांव के बीच भी बड़ा गड्ढा बन गया है। एनएचएआई के साइट इंजीनियर अंकित कुमार ने बताया बारिश से मिट्टी के पुश्ते पर कटान हुआ है। बारिश से नवनिर्मित स्लैब टूट गया है। बारिश थमते ही दोनों को दुरुस्त कराया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से हाईवे किनारे जहां गड्ढा हुआ है वहां बैरिकेडिंग करा दी गई है।

रात में बंद कराया था कट

गांगनौली के पास कट की मांग को लेकर क्षेत्र के किसान दो माह से धरना दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्हें दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए मिट्टी डलवा कर अस्थायी चढ़ाव बनाया था। सोमवार रात एनएचएआई अधिकारियों ने मिट्टी डलवाकर इस कट को बंद करा दिया था। रात में ही सीसी स्लैब भी बनवा दिया था।

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर नारा-जड़ौदा के पास जलभराव से यातायात प्रभावित

उधर, लगातार बारिश के चलते दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-58)पर ग्राम नारा-जड़ौदा के पास भी जलभराव होने से यातायात प्रभावित हो गया। हाईवे पर पानी भरने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

मामले की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देश पर तहसीलदार सदर राधेश्याम गोंड राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे और संबंधित विभागों के सहयोग से हाईवे पर जमे पानी की तत्काल निकासी कराई। इसके साथ ही भविष्य में जलभराव की समस्या दोबारा न हो इसके लिए जेसीबी से पास के नाले की व्यापक सफाई कराकर अवरोध हटवाए गए। तहसीलदार ने संबंधित अधिकारियों को बारिश के मौसम में जल निकासी व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुचारू यातायात बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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