यूपी से देहरादून के रास्ते डायवर्ट, पीएम मोदी करेंगे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 13 अप्रैल की रात 12 बजे से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 13 अप्रैल की रात 12 बजे से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। फतेहपुर से लेकर डाट काली मंदिर तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और पूरे रूट पर भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। देहरादून की ओर जाने वाले वाहनों को छुटमलपुर से डायवर्ट कर हरिद्वार रूट से भेजा जाएगा, जबकि फतेहपुर से मिर्जापुर होते हुए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किया गया है।
प्रशासन ने साफ किया है कि एक्सप्रेसवे के इस हिस्से पर किसी भी सामान्य वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के चलते सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। आसपास के जिलों से अतिरिक्त फोर्स बुलाकर सरकारी स्कूलों और अस्थायी पुलिस लाइनों में ठहराया गया है। गणेशपुर में बनाई गई अस्थायी पुलिस लाइन में भी लगातार गतिविधियां तेज हैं।
गांव-गांव में जांच अभियान चलाकर लोगों का सत्यापन किया जा रहा है और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। 14 अप्रैल को बिहारीगढ़ क्षेत्र में प्रवेश के लिए भी विशेष अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। यहां तक कि शादी समारोह या बारात लेकर आने वालों को भी पुलिस से परमिशन लेनी होगी।
सुरक्षा चाक-चौबंद, वीआईपी रूट तैयार
बिहारीगढ़ में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। लैंडिंग जोन पर बनाए गए हेलीपैड लगभग पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, वहीं हेलीपैड तक जाने वाला मुख्य मार्ग भी दो लेन में विकसित कर लिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर हेलीपैड क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही तीन दिन पहले ही बंद कर दी गई है।
केवल प्रशासनिक अधिकारी और एनएचएआई के कर्मचारी ही अनुमति के बाद प्रवेश कर पा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और संवेदनशील स्थानों पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। गणेशपुर मंदिर के पास विशेष वीआईपी मार्ग तैयार किया गया है, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीपैड तक पहुंचेंगे। इस मार्ग को इंटरलॉकिंग से सुदृढ़ किया गया है और यहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं, पुराने हाईवे और मोहंड जंगल मार्ग पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है।
तैयारियां अंतिम चरण में प्रशासन अलर्ट मोड पर
कार्यक्रम की सभी तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और हर छोटी-बड़ी व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर पार्किंग, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं तक का विशेष ध्यान रखा गया है। अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें