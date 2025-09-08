Delhi Crime Branch raids mastermind theft urns worth crores from Red Fort premises arrested from Hapur दिल्ली क्राइम ब्रांच का मारा छापा, हापुड़ से गिरफ्तार हुआ करोड़ों के कलश चोरी का मास्टरमाइंड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
दिल्ली के लालकिला परिसर में जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान चोरी हुए करोड़ों रुपये के हीरा-सोने जड़े कलश चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस ने हापुड़ के एक घर में छापा मारा।

Dinesh Rathour हापुड़Mon, 8 Sep 2025 05:56 PM
दिल्ली के लालकिला परिसर में जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान चोरी हुए करोड़ों रुपये के हीरा-सोने जड़े कलश चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस ने हापुड़ के एक घर में छापा मारा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और हापुड़ देहात पुलिस ने लाल किला परिसर में चोरी करने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम रविवार देर रात थाना हापुड़ देहात पहुंची। जहां थाना प्रभारी विजय गुप्ता को बताया कि उनके यहां लाल किले परिसर में चोरी हुए कलश के मामले में एक आरोपी के बारे में जानकारी मिली है जो वैशाली कालोनी में रहता है। इस सूचना पर दिल्ली पुलिस और हापुड़ देहात पुलिस की टीम मोहल्ला वैशाली कॉलोनी में पहुंची, जहां टीम ने भूषण वर्मा को गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली पुलिस भूषण वर्मा को अपने साथ दिल्ली ले गई। थाना हापुड़ देहात प्रभारी विजय गुप्ता पुलिस टीम सोमवार को भी वैशाली कालोनी पहुंची, जहां उन्होंने आरोपी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। थाना प्रभारी ने बताया कि भूषण वर्मा यहां वैशाला कालोनी में परिवार के साथ रहता है। उसके एक पुत्र और दो पुत्री हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि वह ड्राइवरी करता है। घर पर उसकी पत्नी पूनम मौजूद नहीं थी, जबकि दो पुत्री मौजूद मिलीं। आसपास के लोगों से भी भूषण के बारे में जानकारी की गई। जिसमें पता चला कि कुछ सालों से वह यहां परिवार के साथ रहता है इससे पहले वह मोहल्ला श्रीनगर में रहता था। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई है। आरोपी के आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है।

मोहल्ले में मची अफरातफरी

भूषण की गिरफ्तारी और मोहल्ले में भी भारी पुलिस बल को देख लोग घरों से निकल आए। महिलाओं और पुरुषों की भीड़ लग गई। मोहल्लेवासियों को जब पता चला कि लाल किला चोरी के मामले में भूषण की गिरफ्तार हुई है, यह सुनकर सभी हैरान हो गए। भोला भाला दिखने वाला भूषण यह वारदात कर सकता है यह किसी को यकीन नहीं हो रहा था।

बच्चियों का रो रोकर बुरा हाल

पुलिस जब सोमवार की सुबह को भूषण के घर पहुंची तो उसकी दो पुत्री मौजूद थी। रो रोकर उनका बुरा हाल हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी माता कहीं गई है। वह घर पर अकेले हैं। बच्चियों का बुरा हाल देख थाना प्रभारी ने उन्हें पड़ोस के एक घर में भेज दिया।

