दिल्ली CM रेखा गुप्ता के हमलावर राजेश का अयोध्या कनेक्शन, राममंदिर में करने आया था अनशन

दिल्ली CM रेखा गुप्ता के हमलावर राजेश का अयोध्या कनेक्शन सामने आया है। राजेश बेजुबानों के संरक्षण के लिए भूख हड़ताल और मांगों की तख्ती टांग अयोध्या राम मंदिर परिसर में अनशन करने आया था।

अयोध्या संवाददाता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला चर्चित गुजरात प्रांत के राजकोट का रहने वाला राजेश भाई खेमजी का अयोध्या कनेक्शन सामने आया है। राजेश बीते 12 मई को अपने गले में बेजुबानों के संरक्षण के लिए भूख हड़ताल और मांगों की तख्ती टांग अयोध्या राम मंदिर परिसर में अनशन करने आया था। हालांकि दर्शन मार्ग पर तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों ने उसको भीतर जाने से रोक दिया था जिसको लेकर उसकी सुरक्षा कर्मियों से बाताकहनी भी हुई थी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसको परिसर से बाहर कर दिया था।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद एक बार फिर राजेश चर्चा में है। परिसर से बाहर किए जाने के बाद राजेश ने एक वीडियो बनाकर सुरक्षा कर्मियों पर अभद्रता का आरोप लगाया था और अपनी मांगों के समर्थन में अगले दिन 13 में को राम मंदिर मुख्य द्वार के पास बिरला धर्मशाला के सामने अनशन तथा भूख हड़ताल की बात कही थी। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सक्रिय पुलिस ने उसको समझा बुझाकर वापस भेज दिया था।

राजेश की मांग थी कि राम मंदिर परिसर में बेजुबानों के लिए अस्पताल का निर्माण कराया जाए, इनके भोजन के लिए अन्न क्षेत्र की स्थापना हो और बेजुबान बंदरों और कुत्तों के संरक्षण के लिए योजना लागू की जाए। सुरक्षा कर्मियों की ओर से रोके जाने पर वह अपनी मांगों के समर्थन में वार्ता के लिए श्री राम जन्मभूमि से ट्रस्ट के पदाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गया था। उसे समय प्रकरण में पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी। हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रकाशित किया था।