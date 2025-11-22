Delhi Car Blast: ए-आका, बी-आत्मघाती, सी-कैरियर; 3 कैटेगरी में चल रहा था जेहादियों का नेटवर्क
यह खुलासा खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में डॉ. शाहीन, आरिफ, मुजम्मिल, परवेज और अन्य से हुआ। सूत्रों के मुताबिक ए-श्रेणी में उनके आका अथवा हुकमरान जो आदेश देते थे, प्लानिंग तैयार करते थे। सफेदपोश आतंकियों ने तीन श्रेणी में अपनी चेन बना रखी थी। उसी चेन के तहत सारे आदेश एक दूसरे के पास पहुंचते थे।
Delhi Car Blast: दिल्ली विस्फोट कांड से जुड़े सफेदपोश आतंकियों ने तीन श्रेणी में अपनी चेन बना रखी थी। उसी चेन के अनुसार ही सारे आदेश एक दूसरे के पास पहुंचते थे। किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए कैसे प्लानिंग तैयार करनी है? किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी? कौन फंडिंग इकट्ठा कराएगा? कौन गाड़ियों की व्यवस्था कराएगा अथवा कौन कैरियर बनेगा? तीनों श्रेणियों के अलग-अलग काम थे।
यह खुलासा खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में डॉ. शाहीन, आरिफ, मुजम्मिल, परवेज और अन्य से हुआ। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक ए-श्रेणी में उनके आका अथवा हुकमरान जो आदेश देते थे, प्लानिंग तैयार करते थे। इसके बाद बी-श्रेणी में उमर (आत्मघाती), शाहीन, मुजम्मिल व अन्य लोग आकाओं के नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए खुद की कुर्बानी तक दे दें। सी-श्रेणी में तबलीगी जमात अथवा उनसे जुड़े लोग जैसे परवेज व अन्य। इन लोगों से फंडिंग जुटाने और कैरियर जेहादियों की यात्रा के दौरान रास्ते में उनके लिए बंदोबस्त करना। उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का काम करते थे।
जनता के बीच रहकर लेते थे जायजा
सफेदपोश आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि सी कैटेगरी के लोग आम लोगों की तरह थे। यह जनता के बीच में भीड़भाड़ वाले इलाकों में कहीं भी आसानी से जाते थे। इनकी पहुंच सिर्फ बी कैटेगरी तक के लोगों से थी। वही इनको किसी काम के लिए आदेश देते थे। सी कैटेगरी के लोग भी तब्लीगी जमात के लिए बैठकों का इंतजाम कराते थे। विस्फोट के लिए चिंह्नित किए गए स्थल (टारगेट) की फोटो आदि भेजते थे।
सी-श्रेणी का नेटवर्क तोड़ने में लगी एजेंसियां
खुफिया एजेंसियां ए-और बी-कैटेगरी के आतंकियों के गिरेबान तक पहुंच चुकी हैं। सी-कैटेगरी के कई लोग एजेंसियों के निशाने पर हैं। फिर भी तमाम लोग अंडरग्राउंड हैं जो अब भी चुनौती बने हुए हैं। इनका ब्योरा खुफिया एजेंसियां, एटीएस और एलआईयू खंगाल रही है। बी-श्रेणी के माड्यूल के मोबाइल नंबरों से काफी लोगों का ब्यौरा एजेंसियों को मिला है। अब उनकी निगरानी और तलाश में कानपुर, लखनऊ, बिजनौर, सहरानपुर, हापुड़ समेत कई अन्य शहरों में की जा रही है। बीते दिनों एरा मेडिकल सेंटर, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी समेत कई स्थलों पर छापेमारी कर परवेज से जुड़े लोगों से एजेंसियों ने पूछताछ की थी।