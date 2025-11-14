दिल्ली ब्लास्ट: कार से कहां-कहां गए थे शाहीन और परवेज? एटीएस को पता चल गया पूरा रूटमैप

संक्षेप: दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद से पकड़ी गई डॉ. शाहीन और उसका भाई डॉ. परवेज कई बार साथ-साथ लखनऊ से कानपुर तक गए थे। सहारनपुर में खरीदी अपनी कार से ही परवेज हमेशा दूसरे शहर जाता था।

दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद से पकड़ी गई डॉ. शाहीन और उसका भाई डॉ. परवेज कई बार साथ-साथ लखनऊ से कानपुर तक गए थे। सहारनपुर में खरीदी अपनी कार से ही परवेज हमेशा दूसरे शहर जाता था। सहारनपुर और फरीदाबाद में भी ये लोग साथ ही गए। परवेज और शाहीन कब-कब कहां-कहां गए...किस सफर में साथ रहे...यह सब सर्विलांस से मिली लोकेशन के जरिए एटीएस को पता चला।

एटीएस इनके रूटमैप के आधार पर ही कुछ स्थानों के सीसी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। परवेज और शाहीन के साथ-साथ जाने की लोकेशन काफी पहले की भी निकली है। इसलिए इनकी फुटेज मिलना मुश्किल माना जा रहा है। एटीएस को पता चला कि सहारनपुर से खरीदी गई आल्टो कार शाहीन के कहने पर ही परवेज लखनऊ लाया था। परवेज के घर छापे से पहले यानी दिल्ली विस्फोट से कुछ दिन पहले की इस कार की लोकेशन से एटीएस को कई सुराग मिले है। इस जानकारी से जम्मू-कश्मीर पुलिस को भी साझा किया गया है।

कार कई बार रेलवे स्टेशन भी गई पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि दो-तीन बार डॉ. परवेज ने परिचित से ड्राइवर लेकर कार रेलवे स्टेशन तक भी भेजी थी। उसके कुछ परिचित आए थे जो उसी के घर रुके थे। माना जा रहा है कि ये लोग सहारनपुर अथवा फरीदाबाद के हो सकते हैं। हालांकि शाहीन कभी उसके मड़ियांव स्थित घर पर नहीं देखी गई।