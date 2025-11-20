दिल्ली ब्लास्ट: लखनऊ से सहारनपुर तक 200 से अधिक मोबाइल नंबर सर्विलांस पर, कई डॉक्टर भी शामिल

संक्षेप: दिल्ली ब्लास्ट मामले में एटीएस को डा. शाहीन और डा. आदिल के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल से ही उसके भाई डा. परवेज अंसारी व कानपुर के तीन डाक्टरों के बारे में पता चला था।

दिल्ली विस्फोट के बाद सैकड़ों मोबाइल नंबरों में 200 से अधिक ऐसे नंबर चिह्नित किए गए हैं जिनको संदिग्ध माना जा रहा है। इन सभी को सर्विलांस पर लेकर पड़ताल की जा रही है। इनमें कई नंबर लखनऊ, सहारनपुर और फरीदाबाद के डाक्टरों के भी है। डा. शाहीन अंसारी, इसका भाई डा. परवेज, डा. आदिल समेत लखनऊ व कानपुर के डाक्टरों से लम्बी पूछताछ के बाद इन नम्बरों को चिह्नित किया गया है।

एटीएस को डा. शाहीन और डा. आदिल के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल से ही उसके भाई डा. परवेज अंसारी व कानपुर के तीन डाक्टरों के बारे में पता चला था। इसके बाद ही एटीएस ने डा. परवेज के घर तलाशी के बाद कानपुर में कार्डियोलॉजिस्ट को पकड़ा था। इन सभी से महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी। डा. परवेज तो अभी तक जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। उससे और उसके सम्पर्क में रहने वाले कई डाक्टरों से पूछताछ में कई सुराग मिले है। इस आधार पर ही एटीएस के साथ एनआईए भी अपनी पड़ताल आगे बढ़ा रही है।

एनआईए ने लखनऊ के चार डाक्टरों से पूछताछ की एनआईए ने गुरुवार को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और एरा मेडिकल कालेज के चार डाक्टरों से पूछताछ की है। ये लोग परवेज के संपर्क में लम्बे समय तक रहे। हालांकि, इनकी कोई संलिप्तता दिल्ली विस्फोट में नहीं पाई गई है। इनसे डा. परवेज और उसकी बहन डा. शाहीन के बारे में पूछा जा रहा है। एटीएस इनमें से दो डाक्टरों से पहले पूछताछ कर चुकी है। एटीएस को भी इनसे कुछ खास नहीं पता चला था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इनके सम्पर्क में रहने वाले कानपुर के भी तीन डाक्टरों को रडार पर लिया गया है। ये तीनों भी परवेज व शाहीन के परिचित है और कानपुर में तीन-चार बार मिले भी हैं।