Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDelhi blasts Over 200 mobile numbers from Lucknow to Saharanpur under surveillance including several doctors
दिल्ली ब्लास्ट: लखनऊ से सहारनपुर तक 200 से अधिक मोबाइल नंबर सर्विलांस पर, कई डॉक्टर भी शामिल

दिल्ली ब्लास्ट: लखनऊ से सहारनपुर तक 200 से अधिक मोबाइल नंबर सर्विलांस पर, कई डॉक्टर भी शामिल

संक्षेप:

दिल्ली ब्लास्ट मामले में एटीएस को डा. शाहीन और डा. आदिल के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल से ही उसके भाई डा. परवेज अंसारी व कानपुर के तीन डाक्टरों के बारे में पता चला था।  

Thu, 20 Nov 2025 08:28 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

दिल्ली विस्फोट के बाद सैकड़ों मोबाइल नंबरों में 200 से अधिक ऐसे नंबर चिह्नित किए गए हैं जिनको संदिग्ध माना जा रहा है। इन सभी को सर्विलांस पर लेकर पड़ताल की जा रही है। इनमें कई नंबर लखनऊ, सहारनपुर और फरीदाबाद के डाक्टरों के भी है। डा. शाहीन अंसारी, इसका भाई डा. परवेज, डा. आदिल समेत लखनऊ व कानपुर के डाक्टरों से लम्बी पूछताछ के बाद इन नम्बरों को चिह्नित किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एटीएस को डा. शाहीन और डा. आदिल के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल से ही उसके भाई डा. परवेज अंसारी व कानपुर के तीन डाक्टरों के बारे में पता चला था। इसके बाद ही एटीएस ने डा. परवेज के घर तलाशी के बाद कानपुर में कार्डियोलॉजिस्ट को पकड़ा था। इन सभी से महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी। डा. परवेज तो अभी तक जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। उससे और उसके सम्पर्क में रहने वाले कई डाक्टरों से पूछताछ में कई सुराग मिले है। इस आधार पर ही एटीएस के साथ एनआईए भी अपनी पड़ताल आगे बढ़ा रही है।

एनआईए ने लखनऊ के चार डाक्टरों से पूछताछ की

एनआईए ने गुरुवार को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और एरा मेडिकल कालेज के चार डाक्टरों से पूछताछ की है। ये लोग परवेज के संपर्क में लम्बे समय तक रहे। हालांकि, इनकी कोई संलिप्तता दिल्ली विस्फोट में नहीं पाई गई है। इनसे डा. परवेज और उसकी बहन डा. शाहीन के बारे में पूछा जा रहा है। एटीएस इनमें से दो डाक्टरों से पहले पूछताछ कर चुकी है। एटीएस को भी इनसे कुछ खास नहीं पता चला था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इनके सम्पर्क में रहने वाले कानपुर के भी तीन डाक्टरों को रडार पर लिया गया है। ये तीनों भी परवेज व शाहीन के परिचित है और कानपुर में तीन-चार बार मिले भी हैं।

इनकी भी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। साथ ही यूपी एटीएस भी सहारनपुर और जम्मू-कश्मीर में गई अपनी टीम के सम्पर्क में है। वह भी लखनऊ, सहारनपुर, फरीदाबाद के कनेक्शन से जुड़े बिंदुओं पर काम कर रही है। दिल्ली विस्फोट के बाद पहली बार डाक्टरों का मॉडयूल सामने आया है। यही वजह है कि जांच एजेन्सियां चौकन्नी है और देख रही है कि यह मॉडयूल अभी सक्रिय हुआ है अथवा बहुत पहले से काम कर रहा है।

ये भी पढ़ें:यूपी में 24 की जगह 25 को रहेगी छुट्टी; स्कूल-कॉलेज, ऑफिस सब रहेंगे बंद
ये भी पढ़ें:यूपी में महिला संग हैवानियत की हदें पार, प्राइवेट पार्ट को पहुंचाई चोट
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |