Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDelhi blasts inflict multiple wounds on UP mourning in Amroha Shamli and Meerut 4 deaths so far
दिल्ली धमाके से यूपी को मिले कई जख्म, अमरोहा, शामली और मेरठ में मातम; अब तक 4 मौतें

दिल्ली धमाके से यूपी को मिले कई जख्म, अमरोहा, शामली और मेरठ में मातम; अब तक 4 मौतें

संक्षेप: मरने वालों में अमरोहा के अशोक-लोकेश के अलावा शामली के नौमान और मेरठ के मोहसिन शामिल हैं। अमरोहा के अशोक दिल्ली की डीटीसी बस में संविदा कंडक्टर थे, लोकेश खाद कारोबारी, नौमान कॉस्मेटिक दुकान संचालक तो मोहसिन करीब दो साल से परिवार के साथ दिल्ली में रहकर ही ई-रिक्शा चला रहा था।

Tue, 11 Nov 2025 12:18 PMAjay Singh हिन्दुस्तान टीम, अमरोहा/ मेरठ/ शामली
share Share
Follow Us on

Delhi Car Blast: दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार की शाम हुए कार विस्फोट ने उत्तर प्रदेश को कई जख्म दिए हैं। इस घटना में अब तक कुल 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें से चार यूपी के निकले हैं। घायलों में भी देवरिया शिवा के अलावा यूपी से कई और नाम शामिल हैं। मरने वालों में अमरोहा के अशोक-लोकेश के अलावा शामली के नौमान और मेरठ के मोहसिन शामिल हैं। इन चारों के घर, गांव, मोहल्ले में मातम पसरा है। अमरोहा के अशोक दिल्ली की डीटीसी बस में संविदा कंडक्टर थे, लोकेश खाद कारोबारी, नौमान कॉस्मेटिक दुकान संचालक तो मोहसिन करीब दो साल से परिवार के साथ दिल्ली में रहकर ही ई-रिक्शा चला रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शामली के झिंझाना कस्बे के रहने वाले कॉस्मेटिक दुकान संचालक 18 वर्षीय नौमान की दिल्ली धमाके में मौत हो गई है तो उसका तहेरा भाई अमन गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों के अनुसार, नौमान सोमवार को अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने दिल्ली गया था। बताया गया कि पार्किंग में कार खड़ी करने के बाद वह सड़क पार कर रहा था, तभी धमाका हुआ और वह इसकी चपेट में आ गया। नौमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल अमन को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

विस्फोट के समय ई-रिक्शा चला रहा था मोहसिन

दिल्ली धमाके में मारा गया मोहसिन मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र के न्यू इस्लामनगर का रहने वाला था। विस्फोट के समय मोहसिन ई-रिक्शा चला रहा था। तभी विस्फोट हुआ और मोहसिन की जान चली गई। सुबह जब उसका शव घर पहुंचा तो परिजनों को जानकारी मिली। पुलिस और खुफिया विभाग की टीम जांच में जुट गई हैं। मोहसिन के भाई नदीम ने बताया कि मोहसिन करीब दो साल से परिवार के साथ दिल्ली में रहकर ही ई-रिक्शा चला रहा था। परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। जिस समय विस्फोट हुआ तो मोहसिन लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास ही ई-रिक्शा चला रहा था। विस्फोट में मोहसिन की जान चली गई। शाम में विस्फोट के समय पता नहीं चला। बाद में पता चला कि मोहसिन भी विस्फोट का शिकार हो गया। रात में ही पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। सुबह में पुलिस की निगरानी में मोहसिन का शव न्यू इस्लामनगर स्थित मूल आवास पर भेजा गया। परिजनों के अनुसार मोहसिन के परिवार में छह भाई है। मोहसिन चौथे नंबर का है। मोहिसन के पिता का नाम मो.रफीक है। शव पहुंचते ही घरों में कोहराम मच गया।

वहीं, अमरोहा के गांव मंगरौला निवासी अशोक (पुत्र जगवंश सिंह) डीटीसी में कंडक्टर था। वह पत्नी और बच्चों के साथ वह दिल्ली में ही रह रहा था। ब्लास्ट में मारे गए लोकेश अग्रवाल खाद कारोबारी थे। वह अशोक के पिता के मित्र थे और अशोक से भी स्नेह रखते थे। उनके परिवारवालों का कहना है कि लोकेश की समधन बीमार हैं। लोकेश उन्हें देखने के लिए सोमवार की सुबह ही दिल्ली गए थे। शाम को वह ब्लास्ट के शिकार हो गए।

ये भी पढ़ें:बीमार समधन को देखने गए थे, लौट न पाए; धमाके में मरे व्यापारी का शव अमरोहा पहुंचा
ये भी पढ़ें:दिल्ली कार ब्लास्ट में अमरोहा के अशोक की मौत, घायलों में देवरिया का शिवा
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |