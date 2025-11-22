दिल्ली विस्फोट: NIA की जांच में डॉ शाहीन अहम कड़ी, परवेज की भूमिका को लेकर पूछताछ जारी
एनआईए की लखनऊ टीम ने भी मड़ियांव के मुतक्कीपुर स्थित डॉ. परवेज के आसपास पड़ताल की। उसके करीबी डॉक्टरों से पूछताछ करने के साथ ही कैसरबाग के खंधारी बाजार स्थित शाहीन के पिता शाहिद अंसारी का पूरा ब्योरा जुटाया है। इस बारे में कई जानकारियां खुफिया एजेन्सियों से भी जुटाई हैं।
दिल्ली विस्फोट कांड के बाद यूपी में सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही डॉ. शाहीन पर ही सभी एजेन्सियों की जांच केन्द्रित हो रही है। एनआईए भी डॉ. शाहीन को पूरे प्रकरण में अहम कड़ी मान रही है। इसी वजह से एनआईए रिमाण्ड पर डॉ. शाहीन से उसके भाई परवेज की भूमिका को लेकर पूछताछ करेगी। 10 नवम्बर से दो दिन पहले तक डॉ. परवेज के खिलाफ जांच में अब तक सामने आई जानकारियों का पूरा ब्योरा भी एनआईए ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस से ले लिया है।
डॉ. परवेज के इर्द-गिर्द भी घूम रही जांच
जम्मू-कश्मीर पुलिस और एटीएस ने डॉ. परवेज से कई चक्र पूछताछ की लेकिन कोई ऐसा साक्ष्य अभी तक नहीं मिला, जिससे उसकी संलिप्तता सीधे तौर पर सामने आ रही है। डॉ. शाहीन दो महीना पहले लखनऊ आने पर उससे मिली थी लेकिन इस मुलाकात को लेकर कोई संदिग्ध चीज सामने नहीं आई है। यही वजह है कि डॉ. परवेज 10 दिन से हिरासत में है, पर उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई जा सकी है।
मुजम्मिल और शाहीन से सामना कराया जाएगा
एनआईए मुजम्मिल और डॉ. शाहीन को रिमाण्ड अवधि में लखनऊ भी ला सकती है। इससे पहले एनआईए शाहीन और मुजम्मिल का आमना-सामना डॉ. परवेज से भी कराएगी। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि तीनों से एनआईए ने अलग-अलग काफी देर तक पूछताछ की है। इसमें सामने आई जानकारियों को आमने-सामने कराकर पूछताछ की जाएगी। इससे कुछ और ठोस जानकारी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।