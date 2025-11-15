दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर्स की टेरर टीम पर ऐक्शन जारी, एटीएस ने आदिल के पांच और करीबियों को उठाया

संक्षेप: दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। डॉ. अदील की गिरफ्तारी के बाद से सहारनपुर, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की टीमें पूरी तरह सतर्क हैं।

दिल्ली ब्लास्ट मामले में खुफिया एजेंसी और एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। डॉ. अदील की गिरफ्तारी के बाद से सहारनपुर, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की टीमें पूरी तरह सतर्क हैं। बताया जा रहा कि एटीएस ने शनिवार को भी डॉ. अदील के पांच करीबियों को हिरासत में लिया है। इनको महानगर, देवबंद और शामली से उठाया गया है, जिनसे गोपनीय स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है। स्थानीय अधिकारी किसी भी कार्रवाई की पुष्टि नहीं कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया जा रहा है कि बीते 48 घंटों में संयुक्त टीमों ने कई स्थानों पर दबिश दी है। टीमें लगातार डॉ. अदील के कनेक्शन तलाशने में जुटी हुई है। अब तक जितने भी संदिग्ध व्यक्तियों को उठाया गया, उनके मोबाइल, लैपटॉप, कॉल डिटेल और सोशल मीडिया गतिविधियों की बारीकी से जांच चल रही है। पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा पुलिस को इनपुट मिला था कि सहारनपुर और आसपास के क्षेत्रों में डॉ. अदील के संपर्क में रहने वाले कुछ लोग सक्रिय हैं। उसके मोबाइल में कुछ कश्मीरी छात्रों के नंबर मिले हैं।

सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि अदील ने सहारनपुर में अपना ठिकाना क्यों बनाया और यहां वह किस तरह की गतिविधियां संचालित कर रहा था। उसके दुबई कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को यूपी एटीएस ने देवबंद, शामली और शहर में अलग-अलग इलाकों से पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये लोग डॉ. अदील के करीबी बताए जा रहे हैं।

36 घंटे की पूछताछ के बाद लौटी कश्मीर पुलिस सहारनपुर, संवाददाता। डॉ. अदील को लेकर पूछताछ करने आई जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम 36 घंटे पूछताछ करने के बाद लौट गई। टीम के सदस्यों ने अंबाला स्थित फेमस अस्पताल के प्रबंधन से जुड़े लोगों से डॉ. अदील को लेकर पूछताछ की। इसके साथ ही दिल्ली रोड स्थित एक अस्पताल के प्रबंधन से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की गई। हालांकि, जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम तो लौट गई, लेकिन खुफिया एजेंसियों की कुछ टीमों ने जिले में डेरा डाल रखा है, जो डॉ. अदील के करीबियों के बारे में पता करने में जुटी है।