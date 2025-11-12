दिल्ली ब्लॉस्ट: यूपी एटीएस और जम्मू पुलिस ने फिर खंगाला डॉ. परवेज का घर, कई संदिग्ध वस्तुएं मिलीं

संक्षेप: Delhi Blast: यूपी के लखनऊ में आतंकी साजिश की जांच के दायरे में आए डॉ. परवेज यहां फिर से एटीएस और जम्मू पुलिस जांच के लिए पहुंची। सुरक्षा एजेंसियों को डॉ. परवेज के घर से कई संदिग्ध वस्तुएं और अहम साक्ष्य मिलने की चर्चाएं हैं।

दिल्ली ब्लॉस्ट के बाद यूपी के राजधानी लखनऊ में मड़ियांव के मुत्तकीपुर गांव में आतंकी साजिश की जांच के दायरे में आए डॉ. परवेज यहां फिर से एटीएस और जम्मू पुलिस जांच के लिए पहुंची। सुरक्षा एजेंसियों को डॉ. परवेज के घर से कई संदिग्ध वस्तुएं और अहम साक्ष्य मिलने की चर्चाएं हैं। जांच एजेंसियां डॉ. परवेज की कार उठा ले गई हैं। इसके साथ ही उसके घर से करीब नौ मोबाइल फोन, लैपटॉप व कई इलेक्ट्रानिक गैजेट्स, बड़ा चाकू मिला है। जिसे जांच टीम जब्त कर ले गई है।

पड़ोसी इश्तियाक सहित कुछ अन्य लोगों ने बताया कि कल देर शाम एटीएस व जम्मू पुलिस टीम डॉ. परवेज के घर पहुंची। ताला खोल कर टीम अंदर गई। पहले पड़ोसियों से भी टीम ने अंदर चलने को कहा, लेकिन लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। जिसके बाद टीम स्वयं अंदर पहुंची। पूरे घर की तलाश ली। दुबारा घर का कोना-कोना छान मारा। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि टीम को घर से कई और अहम साक्ष्य मिले हैं। नौ मोबाइल फोन, लैपटॉप व कई इलेक्ट्रानिक गैजेट्स और उपकरण, बड़ा चाकू व कुछ अन्य संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं। जिन्हें जांच के लिए एजेंसियां अपने साथ ले गई हैं।

अल्टो कार भी उठा ले गई इसके साथ ही उसके घर बाहर सहारनपुर जनपद के नंबर की खड़ी अल्टो कार भी उठा ले गई। अल्टो कार स्थानीय मड़ियांव पुलिस अपने साथ थाने ले गई है। जहां उसका लावारिश में दर्ज किया गया है। हालांकि घर के अंदर मौजूद लखनऊ के नंबर की स्पेलेंडर बाइक घर में ही खड़ी है। टीम बाइक को नहीं ले गई है। कहा जा रहा है कि गुजरात सहित अन्य ठिकानों से पकड़े गए आतंकियों के तार सहारनपुर से जुड़े पाए गए हैं और डॉ. परवेज की कार भी सहारनपुर नंबर की है। इसलिए दोनों के बीच कनेक्शन होने की संभावनाओं के चलते उसकी कार जांच एजेंसिंया ले गई हैं।