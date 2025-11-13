Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDelhi Blast: Parvez met several people along with Shaheen, reveals secrets during ATS interrogation
दिल्ली ब्लास्ट: शाहीन के साथ कई लोगों से मिला था परवेज, एटीएस की पूछताछ में उगल रहा राज

दिल्ली ब्लास्ट: शाहीन के साथ कई लोगों से मिला था परवेज, एटीएस की पूछताछ में उगल रहा राज

संक्षेप: दिल्ली ब्लास्ट में लखनऊ से गिरफ्तार परवेज अंसारी ने सहारनपुर में अपनी बहन शाहीन से कई बार मुलाकात की थी। उसने शाहीन के साथ कुछ अन्य लोगों से भी मुलाकात की बात भी कुबूली लेकिन इस बात से इनकार कर दिया कि वह आतंकी मुजम्मिल से कभी मिला है।

Thu, 13 Nov 2025 12:04 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी में राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार डॉ.शाहीन सईद अंसारी के भाई डॉ. परवेज अंसारी ने एटीएस को बताया कि सहारनपुर के क्लीनिक में वह कम ही बैठता था। सहारनपुर में उसने अपनी बहन शाहीन से कई बार मुलाकात की है। उसने शाहीन के साथ कुछ अन्य लोगों से भी मुलाकात की बात भी कुबूली लेकिन इस बात से इनकार कर दिया कि वह आतंकी मुजम्मिल से कभी मिला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस को इस बात के साक्ष्य मिले थे कि आतंकी मुजम्मिल से शाहीन के करीबी सम्बन्ध थे और दोनों अक्सर साथ आते-जाते देखे गए है। इसको देखते हुए यह भी दावा किया जा रहा है कि लखनऊ के मड़ियांव, मुतक्कीपुर से हिरासत में लिए गए डॉ. परवेज से भी मुजम्मिल का सम्पर्क जरूर रहा होगा। डॉ. परवेज से मंगलवार की रात एटीएस ने लम्बी पूछताछ की। इसमें उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से छह नवम्बर को इस्तीफे की वजह दूसरी जगह नौकरी का इरादा बताया।

ये भी पढ़ें:कुछ बड़ा करना है... आतंकी की गर्लफ्रेंड शाहीन ने बहुत पहले ही जता दिए थे इरादे

पता गलत निकला

एटीएस सूत्रों के मुताबिक, परवेज सहारनपुर अपने साथ लखनऊ के दो युवकों को भी ले गया था। इन दोनों युवकों को क्लीनिक पर कुछ दिन रखा था। इनके बारे में उसने एटीएस को ज्यादा जानकारी नहीं दी। यह कहा कि वह लोग उसके पास नौकरी के लिए आए थे। इन दोनों युवकों का जो पता बताया वह गलत निकला। एटीएस पता लगाने में जुटी है।

मददगार भाग निकले तो पकड़ा गया परवेज

एटीएस की कई टीमें डॉ. परवेज को पकड़ने में लग गई। बताया जाता है कि एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की तेज होती कार्रवाई के डर से परवेज के मददगार सामने नहीं आए। इससे ही डॉ. परवेज अपने प्लान के मुताबिक लखनऊ से बाहर नहीं जा सका और एटीएस ने उसे पकड़ लिया। अभी एटीएस उससे पूछताछ कर रही है।

लखनऊ से भागने की फिराक में था परवेज

जांच टीम का मानना है कि गुजरात एटीएस और दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी, इसको देखते हुए वह सतर्क भी हो गया था। इस पर ही उसने इस्तीफा दे दिया था। बहन शाहीन की गिरफ्तारी होते ही वह लखनऊ से भागने की फिराक में था। पर, तब तक एटीएस और जम्मू-कश्मीर को उसकी भनक लग गई। मंगलवार सुबह सात बजे ही एटीएस और जम्मू-कश्मीर उसके घर पहुंची तो वहां ताला मिला था। दोनों टीमों ने ताला तोड़ कर तलाशी ली और वहां से मिले दस्तावेजों के आधार पर पड़ताल तेज कर दी।

अदील के शादी समारोह से भी परवेज के तार जुड़े

आतंकी मुजम्मिल की बेहद खास डॉ. शाहीन सईद अंसारी के भाई डॉ. परवेज को 16 घंटे पूछताछ के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस अपने साथ फरीदाबाद लेकर चली गई। पुलिस को पता चला था कि छह नवम्बर को गिरफ्तार डॉ. आदील अहमद के शादी समारोह में आतंकी गतिविधि में लिप्त कई डॉक्टर शामिल हुए थे। समारोह के बहाने इसमें इनके गिरोह की बैठक भी हुई थी। इसी आधार पर एटीएस यह पता कर रही है कि डॉ. परवेज अंसारी चार अक्तूबर को हुए इस समारोह में शामिल हुआ था अथवा नहीं।

एटीएस सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में डॉ. परवेज ने इस समारोह में जाने से इनकार किया है। उसने यह भी कहा कि मुजम्मिल से उसका सम्पर्क नहीं रहा है। इस बारे में भी जम्मू-कश्मीर पुलिस फरीदाबाद में संदेह के दायरे में पकड़े गए लोगों से उसका सामना कराया जाएगा।