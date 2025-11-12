सीएम योगी की आधी रात तक डीजीपी-सीएस संग बैठक, अयोध्या-काशी के अफसरों से सीधी बात

संक्षेप: दिल्ली में ब्लास्ट के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में थे। यहीं से डीजीपी, मुख्य सचिव (सीएस) और इंटेलिजेंस के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। रात में ही काशी, मथुरा, अयोध्या के आला अफसरों के साथ बातचीत की। आधी रात तक उठाए गए कदमों की जानकारी लेते रहे।

दिल्ली विस्फोट का कनेक्शन सीधे यूपी से जुड़े होने के मिले तथ्य पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्वरित कदम उठाए। देवीपाटन मंदिर से ही डीजीपी, मुख्य सचिव संग डीजी इंटेलिजेंस के साथ वर्चुअली समीक्षा की। सीएम ने मथुरा, काशी, आयोध्या की सुरक्षा को अभेद्य करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल मूव करने के निर्देश दिए। तीनों मुख्य शहरों के डीएम व कमिश्नर को भी मंदिरों की सुरक्षा की निगरानी को मौके पर पहुंचने को कहा। मंदिर से ही सीएम आधी रात तक डीजीपी व मुख्य सचिव से सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे हर कदम की पल-पल जानकारी लेकर दिशा-निर्देश देते रहे।

प्रदेश मुख्यालय से लगभग 160 किलोमीटर दूर भारत-नेपाल सीमा पर स्थित देवीपाटन मंदिर के ब्रह्मलीन महंत को श्रद्धांजलि देने सीएम योगी आदित्नाथ यहां आए थे। संत सम्मेलन शुरू होने के कुछ घंटे बाद डीजी इंटेलिजेंस की ओर से दिल्ली के लालकिले पर हुए विस्फोट की जानकारी दी गई। जिस पर सीएम ने तुरंत सक्रिय हुए। उन्होंने तत्काल डीजीपी, मुख्य सचिव को काशी विश्वनाथ, मथुरा-वृंदावन संग आयोध्या की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी एक्टिव मोड पर कर दिया गया। सीएम ने खुद ही तीनों शहरों के डीएम व कमिश्नर से सीधे बात कर सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा ही नहीं की, बल्कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी व जरूरत होने पर तत्काल डीजीपी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।