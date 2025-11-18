दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस ने देवबंद के MBBS छात्र को उठाया, आतंकी उमर के कॉल डिटेल्स में मिला नंबर

संक्षेप: दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा अपडेट सामने आया है। स्पेशल ब्रांच की टीम ने मंगलवार को देवबंद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक एमबीबीएस छात्र को उसके घर से हिरासत में लिया है। आतंकी उमर और उसके नेटवर्क की पड़ताल में एजेंसियों को कुछ अहम सुराग मिले हैं।

दिल्ली धमाके की जांच कर रही स्पेशल ब्रांच की टीम ने मंगलवार को देवबंद निवासी अल फलाह यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस छात्र को उसके आवास से हिरासत में लिया है। माना जा रहा है कि दिल्ली धमाकों के तार-से-तार जोड़ने के क्रम में उससे भी पूछताछ की सकती है। स्थानीय अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।

मंगलवार को दिल्ली से पहुंची टीम ने देवबंद के एक मोहल्ले में दबिश दी और एमबीबीएस तृतीय वर्ष के एक छात्र को हिरासत में ले लिया। वह फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में का छात्र है। दिल्ली में फिदायीन धमाका करने वाले डॉ. उमर और इस साजिश के मुख्य कर्ताधर्ता माने जा रहे डॉ.मुजम्मिल ने अल फलाह को ही अपना नेटवर्क चलाने का अड्डा बना रखा था। इसी क्रम में अल फलाह से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रहा है। बताया गया कि जांच एजेंसियां आतंकी उमर के नेटवर्क की कॉल डिटेल और चैट्स को खंगाल रही हैं। देवबंद निवासी उक्त छात्र का नबंर भी आतंकी उमर की कॉल डिटेल्स में मिलने का दावा किया जा रहा है। उनके बीच बातचीत के भी इनपुट हैं। इसके बाद ही दिल्ली की स्पेशल ब्रांच पुलिस ने उक्त कार्रवाई की।

डॉ. अदील की डायरी में मिले कई संदिग्ध नंबर, कई नए कनेक्शन खुले डॉ. अदील के किराए के मकान से मिली डायरी ने पुलिस और एसटीएफ की जांच को गंभीर मोड़ दे दिया है। डायरी में 30 से अधिक संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले हैं। जांच में सामने आया है कि अधिकांश नंबर सहारनपुर के निजी विश्वविद्यालयों, मदरसों और हॉस्टलों में पढ़ रहे छात्रों के हैं। संयुक्त टीम इन सभी नंबरों की कॉल डिटेल्स, लोकेशन, हिस्ट्री और इंटरनेट गतिविधियों की गहन पड़ताल कर रही है। शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि कुछ नंबरों के साथ डॉ. अदील ने कोडवर्ड और लोकेशन लिखी थी, जिसे खुफिया एजेंसियां किसी छिपी गतिविधि या व्यक्ति की पहचान छुपाने के संकेत के तौर पर देख रही हैं। सूत्रों का कहना है कि डॉ. अदील ने मदरसों, मेडिकल कालेजों और हॉस्टलों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों से संपर्क स्थापित किया था। एजेंसियां अब इन संस्थानों में भी छात्रों और उनके नेटवर्क की जानकारी जुटा रही हैं।

कबाड़ी और वाहन डीलर रडार पर, पुरानी गाड़ियों का डाटा तलब दिल्ली धमाके में पुरानी कार के इस्तेमाल की पुष्टि के बाद सहारनपुर पुलिस ने पुराने वाहनों की खरीद-फरोख़्त पर कड़ी नजर रखते हुए सभी डीलरों और कबाड़ियों से ऐसी कारो का विवरण मांगा है। पुलिस का कहना है कि किसी भी पुराने वाहन का इस्तेमाल गलत गतिविधियों में न हो, इसलिए जिले में पुरानी गाड़ियों की गहन जांच की जा रही है।

पुलिस बाहरी राज्यों से आई पुरानी गाड़ियों के रिकॉर्ड को विशेष रूप से खंगाल रही है। डीलरों की दुकानों पर पुलिस टीमें जाकर बिक्री-खरीद की बुक, कागजात और वाहन नंबरों का मिलान कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी डीलरों से पिछले महीनों में खरीदी गई हर पुरानी गाड़ी का पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। दूसरी ओर, शहर और देहात क्षेत्रों में किराए पर रहने वाले बाहरी लोगों का सत्यापन भी तेजी से कराया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद हापुड़ के चिकित्सक को छोड़ा दिल्ली में पिछले हफ्ते हुए धमाके को लेकर जांच लगातार चल रही है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ के लिए हापुड़ से उठाए गए डॉक्टर फारुख को मंगलवार को छोड़ दिया। हालांकि, मामले की जांच अभी चल रही है।