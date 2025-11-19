Delhi Blast: डॉ.परवेज को कैसे मिली थी नौकरी? तमीम कौन है, जिसका दिया था रेफरेंस

संक्षेप: डॉ. परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिए जो दस्तावेज दाखिल किए हैं, उनमें रेफरेंस के तौर पर बहन डॉ. शाहीन शाहिद और तमीम का नाम दिया है। माना जा रहा है कि लखनऊ में डॉ. परवेज की जड़ें मजबूत करने में इन्हीं लोगों का योगदान रहा। ऐसे में तमीम सहित कई अन्य जांच एजेंसियों के रडार पर हैं।

आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह में पकड़े गए डॉ. परवेज ने अपनी बहन डॉ. शाहीन के रेफरेंस से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में नौकरी हासिल की थी। बहन शाहीन के अलावा उसने एक और शख्स का भी नाम नौकरी के लिए रेफरेंस के तौर पर दस्तावेजों में दर्ज किया था। यही नहीं, नौकरी मिलने के बाद उसने कई जगह अपने मूल पते के बजाय इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पता बताया था। एटीएस और जम्मू पुलिस उससे जुड़ी ऐसी ही कई जानकारियों के आधार पर संदिग्ध लोगों के बारे में जांच कर रही है।

आतंकियों से संबंधों के आरोप में डॉ. शाहीन शाहिद के पकड़े जाने के बाद उसके भाई डॉ. परवेज को भी संदिग्ध गतिविधियों के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। परवेज के पकड़े जाने के बाद उसके बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। कुछ जानकार बताते हैं कि डॉ. परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिए जो दस्तावेज दाखिल किए हैं, उनमें रेफरेंस के तौर पर बहन डॉ. शाहीन शाहिद और तमीम का नाम दिया है। माना जा रहा है कि लखनऊ में डॉ. परवेज की जड़ें मजबूत करने में इन्हीं लोगों का विशेष योगदान रहा। ऐसे में तमीम नाम के शख्स सहित उसके कई अन्य करीबी भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं।

खुद का घर होने पर भी दिया यूनिवर्सिटी का पता कहा जा रहा है कि डॉ. परवेज का लखनऊ के मुत्तकीपुर में पिता के नाम पर खुद का घर है। उसके पिता और अन्य परिवारीजन भी लखनऊ के खंधारी बाजार में रहते हैं। इसके बावजूद उसने कई जगह अपने घर के बजाय इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पता बताया है। हालांकि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी प्रबंधन के लोग ऐसे दावों पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। डॉ. परवेज के बारे में पूछने पर प्रबंधन के जिम्मेदारों ने बताया कि यहां सैकड़ों कर्मचारी हैं। ऐसे में कुछ बता पाना मुश्किल है।

आखिर कौन है परवेज को लखनऊ में आश्रय देने वाला तमीम डॉ. परवेज के साथ ही उसके कई करीबियों पर भी जांच एजेंसियां पैनी नजर रख रही हैं। सूत्रों का दावा है कि परवेज को लखनऊ में मकान दिलाने से लेकर कई तरह से तमीम नाम के शख्स ने काफी मदद की। उसका एक साला भी डॉ. परवेज की मदद में शामिल रहा। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ा सवाल है कि तमीम कौन है?

कॉलेज में भी अलग-थलग रहता था डॉ. परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे डॉ. परवेज का चाल, चरित्र और चेहरा काफी बदल गया था। बहन के साथ आतंकी गतिविधियों के संदेह के घेरे में आए डॉ. परवेज ने खुद को काफी रिजर्व कर लिया था। कॉलेज में वैसे तो डॉ. परवेज के बारे में लोग बोलने से कतराते नजर आए, लेकिन कुछ लोगों ने दबी जुबान से कहा कि डॉ. परवेज काफी रिजर्व रहता था। वह लोगों से कनेक्ट करने के बजाय अलग-थलग रहना पसंद करता था। उसे लोगों के बीच घुलना-मिलना ज्यादा पसंद नहीं था।