Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdelhi blast case how did dr parvez get the job and who is tamim whose reference he gave along with dr shaheen
Delhi Blast: डॉ.परवेज को कैसे मिली थी नौकरी? तमीम कौन है, जिसका दिया था रेफरेंस

Delhi Blast: डॉ.परवेज को कैसे मिली थी नौकरी? तमीम कौन है, जिसका दिया था रेफरेंस

संक्षेप: डॉ. परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिए जो दस्तावेज दाखिल किए हैं, उनमें रेफरेंस के तौर पर बहन डॉ. शाहीन शाहिद और तमीम का नाम दिया है। माना जा रहा है कि लखनऊ में डॉ. परवेज की जड़ें मजबूत करने में इन्हीं लोगों का योगदान रहा। ऐसे में तमीम सहित कई अन्य जांच एजेंसियों के रडार पर हैं।

Wed, 19 Nov 2025 03:24 PMAjay Singh इरफान गाजी, लखनऊ
share Share
Follow Us on

आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह में पकड़े गए डॉ. परवेज ने अपनी बहन डॉ. शाहीन के रेफरेंस से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में नौकरी हासिल की थी। बहन शाहीन के अलावा उसने एक और शख्स का भी नाम नौकरी के लिए रेफरेंस के तौर पर दस्तावेजों में दर्ज किया था। यही नहीं, नौकरी मिलने के बाद उसने कई जगह अपने मूल पते के बजाय इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पता बताया था। एटीएस और जम्मू पुलिस उससे जुड़ी ऐसी ही कई जानकारियों के आधार पर संदिग्ध लोगों के बारे में जांच कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आतंकियों से संबंधों के आरोप में डॉ. शाहीन शाहिद के पकड़े जाने के बाद उसके भाई डॉ. परवेज को भी संदिग्ध गतिविधियों के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। परवेज के पकड़े जाने के बाद उसके बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। कुछ जानकार बताते हैं कि डॉ. परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिए जो दस्तावेज दाखिल किए हैं, उनमें रेफरेंस के तौर पर बहन डॉ. शाहीन शाहिद और तमीम का नाम दिया है। माना जा रहा है कि लखनऊ में डॉ. परवेज की जड़ें मजबूत करने में इन्हीं लोगों का विशेष योगदान रहा। ऐसे में तमीम नाम के शख्स सहित उसके कई अन्य करीबी भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं।

खुद का घर होने पर भी दिया यूनिवर्सिटी का पता

कहा जा रहा है कि डॉ. परवेज का लखनऊ के मुत्तकीपुर में पिता के नाम पर खुद का घर है। उसके पिता और अन्य परिवारीजन भी लखनऊ के खंधारी बाजार में रहते हैं। इसके बावजूद उसने कई जगह अपने घर के बजाय इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पता बताया है। हालांकि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी प्रबंधन के लोग ऐसे दावों पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। डॉ. परवेज के बारे में पूछने पर प्रबंधन के जिम्मेदारों ने बताया कि यहां सैकड़ों कर्मचारी हैं। ऐसे में कुछ बता पाना मुश्किल है।

आखिर कौन है परवेज को लखनऊ में आश्रय देने वाला तमीम

डॉ. परवेज के साथ ही उसके कई करीबियों पर भी जांच एजेंसियां पैनी नजर रख रही हैं। सूत्रों का दावा है कि परवेज को लखनऊ में मकान दिलाने से लेकर कई तरह से तमीम नाम के शख्स ने काफी मदद की। उसका एक साला भी डॉ. परवेज की मदद में शामिल रहा। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ा सवाल है कि तमीम कौन है?

कॉलेज में भी अलग-थलग रहता था डॉ. परवेज

इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे डॉ. परवेज का चाल, चरित्र और चेहरा काफी बदल गया था। बहन के साथ आतंकी गतिविधियों के संदेह के घेरे में आए डॉ. परवेज ने खुद को काफी रिजर्व कर लिया था। कॉलेज में वैसे तो डॉ. परवेज के बारे में लोग बोलने से कतराते नजर आए, लेकिन कुछ लोगों ने दबी जुबान से कहा कि डॉ. परवेज काफी रिजर्व रहता था। वह लोगों से कनेक्ट करने के बजाय अलग-थलग रहना पसंद करता था। उसे लोगों के बीच घुलना-मिलना ज्यादा पसंद नहीं था।

कई बार जांच करने गईं सुरक्षा एजेंसियां?

यूनिवर्सिटी में कितनी बार सुरक्षा एजेंसियां जांच करने गईं और कितने लोगों से पूछताछ की, इस बारे में यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने अनिभिज्ञता जताई। इतना जरूर बताया कि एक बार कुछ लोग पूछताछ करने आए थे। वहीं यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ स्थानीय लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि दिल्ली में ब्लास्ट के बाद कई बार यहां सुरक्षा एजेंसियां देखी गई हैं। कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है।

ये भी पढ़ें:शाहीन से मेरे ताल्लुकात नहीं, GSVM मेडिकल कॉलेज से अचानक लापता डॉक्टर ने दी सफाई
ये भी पढ़ें:दिल्ली विस्फोट: तब्लीगी जमात से शाहीन के सीधे कनेक्शन, रडार पर 100 से अधिक लोग
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Car Blast UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |