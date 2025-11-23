दिल्ली धमाका: यूपी के डॉक्टरों को लेकर था खतरनाक प्लान; डॉ.शाहीन को मिला था जिम्मा

संक्षेप: मुजम्मिल और डॉ. आदिल ने डॉ. शाहीन का जब ब्रेनवॉश किया था तो उसे कई तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। इसमें सबसे अहम थी कि उसे किस तरह से अपनी कौम के डॉक्टरों का ब्रेनवॉश कर उन्हें भारत के खिलाफ भड़काना है। कुछ वीडियो भी दिए गए, जिनसे वह डॉक्टरों को अपने संगठन से जोड़ रही थी।

Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद मुजम्मिल, डॉ. शाहीन, डॉ. आदिल से रिमांड पर पूछताछ में कई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। अब खुलासा हुआ है कि डॉ. शाहीन को यूपी में डॉक्टरों का ब्रेनवॉश करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसे बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी कि किस तरह धीरे-धीरे उसे डॉक्टरों को कश्मीर मॉडयूल की तरह तैयार करना है। सहारनपुर और कानपुर के तीन डॉक्टर उसके संपर्क में थे। डॉ. शाहीन के गिरफ्तार होने से ये तीनों डॉक्टर उनके संगठन में शामिल होने से बच गए। एनआईए और यूपी एटीएस अब इन डॉक्टरों से पूछताछ कर कई और सच पता करने की कोशिश करेगी।

दिल्ली विस्फोट के बाद पड़ताल में जुटी जांच एजेंसियां आतंकियों के हर नेटवर्क तक पहुंच रही है। यूपी एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डॉ. आदिल और डॉ. शाहीन से पूछताछ में कई राज उगलवाए थे। इसके बाद ही लखनऊ में शाहीन के भाई डॉ. परवेज और कानपुर के कार्डियोलाजिस्ट तक एटीएस पहुंची थी। जांच एनआईए को दी गई तो कई और अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने लगे। इसी कड़ी में एनआईए ने दो दिन पहले दिल्ली विस्फोट से जुड़े मुजम्मिल, शाहीन समेत चार आतंकियों को रिमाण्ड पर लिया। इनसे पूछताछ में आतंकियों के कोर्ड वर्ड का राज खुला। साफ होने लगा कि किस तरह सहारनपुर व लखनऊ को यूपी में नेटवर्क मुख्य केंद्र बनाया जा रहा था।

कई अन्य डॉक्टर भी रडार पर थे जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल और डॉ. आदिल ने डॉ. शाहीन का जब ब्रेनवॉश किया था तो उसे कई तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। इसमें सबसे अहम थी कि किस तरह से अपनी कौम के डॉक्टरों का ब्रेनवॉश कर उन्हें भारत के खिलाफ भड़काना है। कुछ वीडियो भी दिए गए, जिनसे वह डॉक्टरों को अपने संगठन से जोड़ रही थी। सहारनपुर और कानपुर के तीन डॉक्टर को उसने लगभग अपने वश में कर लिया था। हालांकि उस समय तक उन्हें आतंकी गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। उनसे वह तीन-चार बार ही मिली थी। उन्हें आतंकी संगठन में जोड़ा जाता, इससे पहले शाहीन गिरफ्तार हो गई।