कोहरे के चलते दिल्ली-बेंगलुरु-काठमांडू की फ्लाइट्स काशी से डायवर्ट, ATC ने नहीं दी लैंडिंग की इजाजत

कोहरे के चलते सोमवार की सुबह वाराणसी से कई फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6ई 6558 बेंगलुरु से सुबह 4:30 बजे उड़ान भरकर लगभग 6:40 बजे वाराणसी हवाई क्षेत्र में पहुंची। दृश्यता सामान्य नहीं होने के चलते एटीसी ने विमान को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी।

बाबतपुर (वाराणसी), संवाददाता। मौसम में हुए बदलाव से वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह कोहरा छाया रहा। इसका असर विमानों के संचालन पर पड़ा। दिल्ली, बेंगलुरु तथा काठमांडू की फ्लाइट को डायवर्ट कर दिया गया। दृश्यता सामान्य होने के बाद सुबह 9:14 बजे के बाद विमानों का संचालन शुरू हुआ। 10:30 बजे के बाद डायवर्ट विमान वापस वाराणसी पहुंचे।

इंडिगो एयरलाइंस का विमान 6ई 6558 बेंगलुरु से सुबह 4:30 बजे उड़ान भरकर लगभग 6:40 बजे वाराणसी हवाई क्षेत्र में पहुंचा। दृश्यता सामान्य नहीं होने के चलते एटीसी ने विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। लगभग 20 मिनट चक्कर लगाने के बाद चालक दल ने लखनऊ एटीसी से संपर्क किया। अनुमति के बाद विमान लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा। इसी एयरलाइंस का विमान 6ई 6246 दिल्ली से सुबह के 5:25 बजे उड़ान भरकर वाराणसी सुबह 6:50 बजे पहुंचा। हवा में कुछ देर चक्कर लगाने के बाद इस विमान को भी लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया।

इसी तरह बुद्धा एयर का काठमांडू के विमान यू4-161 ने सुबह 7:04 बजे वाराणसी के लिए उड़ान भरा। यहां दृश्यता सामान्य नहीं होने के कारण विमान हवा में लगाने के 50 मिनट तक चक्कर लगाने के बाद वापस काठमांडू के लिए डायवर्ट हो गया। कई अन्य विमान लेट भी पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 8:15 बजे तक विजिबिलिटी 250 मीटर रही। ऐसे में विमानों की रनवे पर लैंडिंग संभव नहीं हो पाई।

संतकबीरनगर में धूप निकली, किसानों को राहत संतकबीरनगर जिले में पिछले कई दिनों से जारी ठंड और बदली के बाद शनिवार को धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली। सुबह के समय घनी धुंध और सिहरन ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया, लेकिन दिन निकलते ही धुंध छंट गई और तेज धूप निकल आई। धूप निकलते ही बाजारों में भी चहल-पहल बढ़ गई। सोमवार सुबह जिले का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक पहुंच गया था। सुबह 6 से 8 बजे तक कोहरे जैसी धुंध छाई रही। दृश्यता कम होने से वाहनों के रफ्तार पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ा।

सोमवार का मौसम थोड़ा बदला बदला नजर आया। दिन चढ़ने के साथ ही बदली छट चुकी थी और धुंध भी गायब रहा। 11 बजे तक तेज धूप निकल आई। धूप निकलने से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। दोपहर में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कई दिनों बाद धूप निकलने से लोगों के चेहरे खिल उठे। लोगों ने घरों में रखे कपड़ों को धूप में रख कर सुखाए। मौसम खुलते ही फसल सुखाने में किसान जुट गए। मौसम का सबसे अधिक फायदा किसानों को मिला। किसान धान को काट कर मेड़ों पर रख रहे हैं। पिछले कई दिनों से धूप न निकलने के कारण खेत में कटी हुई धान की फसल गीली थी। कुछ खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। इससे फसल खराब होने का डर सता रहा था।