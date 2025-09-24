Delhi Baghpat AC bus was inaugurated during the day but miscreants broke its windows in the evening दिन में दिल्ली-बागपत एसी बस का भव्य उद्घाटन, शाम को अराजकतत्वों ने तोड़ दिए शीशे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsDelhi Baghpat AC bus was inaugurated during the day but miscreants broke its windows in the evening

नई दिल्ली से बड़ौत तक शुरू हुई वातानुकूलित डीटीसी बस सेवा का शुभारंभ उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। लेकिन उद्घाटन के दिन ही मंगलवार शाम बड़ौत से दिल्ली जा रही बस के शीशे  तोड़ दिए गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

Pawan Kumar Sharma बागपत, संवाददाताWed, 24 Sep 2025 07:47 PM
दिल्ली से बड़ौत तक शुरू हुई नई वातानुकूलित डीटीसी बस सेवा का जहां उत्साह भरे माहौल में शुभारंभ हुआ। वहीं, नई बस सेवा शायद कुछ लोगों को रास नहीं आई। उद्घाटन के दिन ही मंगलवार शाम के समय बड़ौत से दिल्ली जा रही डीटीसी बस के शीशे लोनी के पुश्ता रोड पर तोड़ दिए गए। बस के शीशे टूटे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा हैं, हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

मंगलवार को इन डीटीसी बसों के संचालन के शुभारंभ पर जोरदार स्वागत किया गया था। 15 साल बाद दोबारा शुरू हुई इस अंतरराज्यीय बस सेवा को लेकर यात्रियों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल था। राजधानी दिल्ली से सीएम रेखा गुप्ता ने जहां इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वहीं बागपत सांसद डा. राजकुमार संगवान बस में बैठकर ही बागपत पहुंचे थे। ये बसें फूलों से सजी हुई थी और जगह-जगह पर इनका भव्य स्वागत भी हुआ। लेकिन, इस नई शुरुआत पर मंगलवार देर शाम शरारती तत्वों की करतूत ने लोगों को चिंता में डाल दिया।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली-बड़ौत रूट पर चल रही बस संख्या डीएल 51 ईवी 0891 के शीशे किसी अज्ञात वाहन की टक्कर या पथराव से टूट गए। यह घटना गाजियाबाद जिले के लोनी थाना क्षेत्र में चौहान पट्टी पुश्ता रोड इलाके की बताई जा रही है। बस का शीशा क्षतिग्रस्त होने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इस मामले में एआरएम बड़ौत रोडवेज डिपो हाकिम सिंह ने बताया कि इस प्रकरण की कोई जानकारी अभी मुझे नहीं है। वायरल वीडियो के संबंध में दिल्ली परिवहन विभाग से भी सम्पर्क किया गया हैं। बस के शीशे टूटे हैं जो कि बेहद गम्भीर मामला है।

Bagpat Latest News Baghpat News Up News अन्य..
