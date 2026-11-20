स्वयंभू भगवान श्री विश्वेश्वर विराजमान बनाम अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी केस की सुनवाई में लगातार देरी की वादी देवता की नेक्स्ट फ्रेंड (संरक्षिका) अनुष्का तिवारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से शिकायत की है। इस शिकायत की एक प्रति जिला जज को भी भेजी गई है।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। वाराणसी के स्वयंभू भगवान श्री विश्वेश्वर विराजमान बनाम अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी (आदिविश्वेश्वर- ज्ञानवापी) मामले की सुनवाई में लगातार देरी की इलाहाबाद हाई कोर्ट के महानिबंधक (रजिस्ट्रार जनरल) से औपचारिक प्रशासनिक शिकायत की गई है। यह शिकायत मूलवाद संख्या में वादी देवता की नेक्स्ट फ्रेंड (संरक्षिका) अनुष्का तिवारी ने की है, जिसकी कॉपी जिला जज को भी भेजी गई है।

शिकायत में कहा गया है कि साल-1991 से लंबित वाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 के आदेश में राष्ट्रीय महत्व का माना था। ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि बिना अनावश्यक स्थगन यथासंभव छह महीने में मुकदमे का निस्तारण किया जाए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गत 22 जनवरी के बाद से मामले में कोई प्रभावी प्रगति नहीं हुई है। कहा गया है कि वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट (सिविल जज सीनियर डिविजन) गत 22 जनवरी से 14 अप्रैल तक रिक्त रही, जिससे सुनवाई रुकी रही।

कोर्ट के फिर कार्यरत होने के बाद भी 20 से 25 दिनों के अंतराल पर तारीखें दी जा रही हैं। बीते 14 नवंबर को मूल वाद की फाइल उपलब्ध न होने से सुनवाई नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा एक जनवरी को दाखिल पेपर संख्या 630 दस महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी 18 नवंबर तक अनिर्णित है। शिकायतकर्ता अनुष्का तिवारी ने वादी संख्या-1 (अवयस्क देवता) के वर्तमान नेक्स्ट फ्रेंड विजय शंकर रस्तोगी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। रस्तोगी को नेक्स्ट फ्रेंड पद से हटाने के लिए 3 अप्रैल 2025 से कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसका प्रतिवादी को लाभ मिल सकता है।

क्या है 1991 का ये मामला? 1991 लॉर्ड स्वयंभू विश्वेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाला केस मलिकाना हक से जुड़ा है। यह वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व से जुड़ा सबसे पुराना दीवानी मुकदमा है। अनुष्का तिवारी मामले में वादी, देवता की नेक्स्ट फ्रेंड (संरक्षिका) हैं। उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल को भेजी अपनी शिकायत में नेक्स्ट फ्रेंड विजय शंकर रस्तोगी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। कहा है कि शिथिलता और देरी से प्रतिवादी पक्ष को लाभ पहुंच सकता है।