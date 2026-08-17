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देखते हैं कितना गिरते हैं अधिकारी…IAS रिंकू सिंह की एक और पोस्ट, हाईकोर्ट जाने की भी बात कही

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, उरई
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सोशल मीडिया पर लिखी लंबी-चौड़ी पोस्ट में रिंकू सिंह ने प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरों पर निशाना साधा। पोस्ट के माध्यम से रिंकू सिंह ने अपने ऊपर हो रहे शोषण का भी आरोप लगाया।

IAS Rinku singh
आईएएस रिंकू सिंह राही

IAS Rinku Singh: अपने बयानों और पोस्ट को लेकर चर्चा में रहने वाले आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही ने एक बार फिर पोस्ट करके बम फोड़ दिया। सोशल मीडिया पर लिखी लंबी-चौड़ी पोस्ट में रिंकू सिंह ने प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरों पर निशाना साधा। पोस्ट के माध्यम से रिंकू सिंह ने अपने ऊपर हो रहे शोषण का भी आरोप लगाया।

सोशल मीडिया एक्स पर लिखी पोस्ट में रिंकू सिंह ने कहा, षड्यंत्र ज्यादा ही हो गए हैं, मानो कुछ लोग एकदम तैयार हों कि एक चूक हो और मुझे बख्शा न जाए। वैसे भी मेरा ट्रांसफर कराने के बाद तहसील जालौन में कोल्ड स्टोरेज की जांच का क्या हुआ? जबकि उस समय तो अधिकारियों की सैलेरी तक रोक दी गई थी। सरकारी जमीन/नजूल की जमीन पर अवैध कब्जे हटवाने की कोई कार्यवाही हुई? हो सकता है कि कागज़ों में सब कुछ सही कर दिया हो।

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पोस्ट में रिंकू ने क्या-क्या लिखा

रिंकू सिंह ने आगे लिखा, बस यही तो चाहिए था बवाल करके, वह मिल गया। अभी भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। आज वरिष्ठ कोषाधिकारी जालौन ने पत्र रिसीव करने के लिए अपने कार्यालय में मना कर दिया, इस बारे में कॉल पर बात करने की कोशिश करने पर, कॉल पर बात करने के लिए भी मना कर दिया। शायद ही कहीं होता हो इतना गिरा हुआ कार्य। लेकिन जालौन में तो हो ही रहा है। (पत्र को पढ़कर, किंतु रिसीव न करके दिखाना चाहते हैं कि जब पत्र रिसीव ही नहीं हुआ तो उसका अनुपालन कैसे होगा?)। देखते हैं कितना गिरते हैं अधिकारी आदि यहां पर? इसलिए षड्यंत्रकारियों को थोड़ा पुश करने के लिए एफआईआर जरूरी दिख रही है, इसमें एकदम स्पष्ट है कि यदि मैं गलत हूंगा तो मुझे सजा मिल जाएगी। हो सकता है कि इसमें भी कुछ षड्यंत्र हो जाए तो उच्च न्यायालय आदि की शरण लेनी होगी न्याय पाने के लिए। मतलब हरेक स्थिति के लिए स्वयं तैयार रखना है।

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आईएएस रिंकू सिंह ने उरई कोतवाली में दी तहरीर

आईएएस संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी न्यायिक रिंकू सिंह राही ने उरई कोतवाली में तहरीर देकर कुछ लोगों के खिलाफ मानहानि, षड्यंत्र और शासकीय कार्य में बाधा डालने की शिकायत की है। तहरीर में उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान दिए गए भाषण का वीडियो षड्यंत्रकारियों द्वारा काट-छांट कर एडिट किया गया। इसमें शहीद भगत सिंह का उदाहरण वाले हिस्से को संदर्भ से हटाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिससे उनकी सामाजिक व प्रशासनिक छवि धूमिल हुई। रिंकू सिंह ने आरोप लगाया कि पूर्व में तहसील में नजूल भूमि, अवैध कोल्ड स्टोरेज और खन रोकने जैसी कार्रवाई के चलते भी उनके खिलाफ षड्यंत्र कर स्थानांतरण कराया गया था। उन्होंने पुलिस से आईटी एक्ट, मानहानि और षड्यंत्र की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर वायरल करने वालों और पीछे शामिल लोगों की जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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