यूपी के 4 विश्वविद्यालयों की डिग्री अमान्य, यूजीसी ने जारी की फर्जी संस्थानों की लिस्ट

यूजीसी ने फरवरी 2026 तक देश भर में 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। जिसमें उत्तर प्रदेश से 4 संस्थान भी शामिल हैं। ये संस्थान यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत डिग्री देने के लिए अधिकृत नहीं हैं, इसलिए इनकी डिग्री नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए अमान्य मानी जाएगी। साथ ही यूजीसी ने अपील की है कि दाखिला लेने से पहले ugc.gov.in पर संस्थान की मान्यता जांच लें। बता दें कि दिल्ली में सबसे ज्यादा 12 फर्जी विश्वविद्यालय हैं, उसके बाद यूपी दूसरे नंबर पर है।

यूपी के ये संस्थान फर्जी गांधी हिन्दी विद्यापीठ प्रयाग, इलाहाबाद (प्रयागराज)

महामाया टैक्निकल विश्वविद्यालय पी.ओ. महर्षि नगर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा 201304

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी) अचलताल, अलीगढ़

भारतीय शिक्षा परिषद् भारत भवन, मटियारी चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ-227105

यूजीसी ने ईसीसी की स्वायत्तता 2029 तक बढ़ाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज यानी ईसीसी की स्वायत्तता को शैक्षणिक सत्र 2024–2025 से 2028–2029 तक के लिए बढ़ा दिया है। यूजीसी का पत्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलसचिव को संबोधित करते हुए 20 फरवरी 2026 को महाविद्यालय को प्राप्त हुआ।