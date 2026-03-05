Hindustan Hindi News
सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाले शातिर निकले, 12 फर्मों से आए 100 करोड़, एक को छोड़ सब फर्जी

Mar 05, 2026 10:58 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के कानपुर में सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाले शातिर निकले। 12 फर्मों से 100 करोड़ रुपए आए। एक को छोड़ सब फर्जी निकले।क्राइम ब्रांच अब बैंकों के खुलने का इंतजार कर रही है। डिटेल मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यूपी के कानपुर में शेल (कागज पर कंपनी) कंपनियां बनाकर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले शातिर खिलाड़ी निकले। क्राइम ब्रांच की जांच में आया है कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों पर शेल कंपनियां बनाईं और उनके नाम पर खाते खोलकर करोड़ों रुपये इधर से उधर घुमाया। उसके बाद आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) ले लिया। जांच में सामने आया है कि जिन 12 फर्मों से करीब 100 करोड़ रुपये पार्वती इंटरप्राइजेज में भेजे गए, उनमें से शिवांश इंटरप्राइजेज को छोड़कर सभी शेल कंपनियां हैं। रुद्रा इंटरप्राइजेज में जहां महज 4 दिनों में 1.50 करोड़ रुपये आया, वहीं पार्वती इंटरप्राइजेज में 117 करोड़ रुपये करीब पांच माह में आए और निकाले गए। क्राइम ब्रांच अब बैंकों के खुलने का इंतजार कर रही है। डिटेल मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नजीराबाद के आरके नगर निवासी अनुराग वर्मा को बहन की शादी के लिए लोन चाहिए था। 19 दिसंबर 2025 को उनकी मुलाकात कपिल मिश्रा और राज उर्फ अमरदीप कौशिक से हुई। दोनों ने लोन दिलाने के नाम पर उनके सभी जरूरी दस्तावेज ले लिए। अनुराग को 30 जनवरी को गोविंदनगर की एक बैंक में फोटो ​खिंचवाने के लिए भेजा गया जिसके बाद खाता भी खुल गया लेकिन लोन का पैसा नहीं आया। जांच पर पता चला कि उनके नाम पर रुद्रा इंटरप्राइजेज फर्म बनाकर उसमें लाखों रुपये का ट्रांजेक्शन किया गया है। अनुराग ने साइबर अपराध की आशंका में 22 फरवरी को पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने खाते खंगाले तो 72 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन मिला। दस्तावेज लेने वाले दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई तो गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस को कुल 38 फर्में मिलीं। जांच हुई तो यह शेल फर्में निकलीं जबकि लखनऊ की एक फर्म सही पायी गई। इनमें से 12 फर्मों से करीब 100 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन मिला। क्राइम ब्रांच अब जीएसटी और बैंक से डिटेल मिलने का इंतजार कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद ही कुछ स्पष्ट बताया जा सकेगा।

5 माह में 117 करोड़, चार दिन में आए 1.50 करोड़

शातिरों ने उन्नाव के उज्जवल के नाम पर पार्वती इंटरप्राइजेज फर्म बनाकर पांच माह में करीब 117 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन किया। वहीं अनुराग वर्मा के नाम पर बनाई गई रुद्रा इंटरप्राइजेज में महज चार दिनों में 1.50 करोड़ रुपये भेजा गया। क्राइम ब्रांच ने बताया कि 17 फरवरी को पहला ट्रांजेक्शन हुआ जो करीब 60 लाख रुपये था। 21 फरवरी तक इसमें कुल 1.50 करोड़ रुपये आया। इस खाते को फ्रीज करा दिया गया है।

इन पांच की तलाश कर रही क्राइम ब्रांच

डीसीपी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि गिरोह में उन्नाव के ऋषभ शुक्ला, कानपुर के ऋषभ पांडेय व ऋषभ पटेल, प्रथम और रजत की क्राइम ब्रांच को तलाश है। कपिल मिश्रा और राज कौशिक लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों को फंसाते थे। दाेनों को जेल भेजा जा चुका है।

इन फर्मो से पार्वती इंटरप्राइजेज के खाते में भेजी गई रकम

शिवांश इंटरप्राइजेज -1.55 करोड़

द्विवेदी इंटरप्राइजेज -21.31 करोड़

गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी- 10.73 करोड़

जतिन इंटरप्राइजेज - 13.14 करोड़

नदीम इंटरप्राइजेज-10.34 करोड़

जतिन इंटरप्राइजेज- 1.28 करोड़

शंकर ट्रेडिंग कंपनी - 11.82 करोड़

श्रीराम इंटरप्राइजेज- 3.08 करोड़

स्टारमोर ट्रेडिंग - 1.37 करोड़

कान्हा ट्रेडिंग -4.58 करोड़

रुद्रा इंटरप्राइजेज -96.51 लाख

पूर्वी इंटरप्राइजेज - 2.39 करोड़

38 फर्मों में अधिकतर शिव के नाम पर

पुलिस को जांच में कानपुर और उन्नाव में खोली गईं 38 बोगस फर्में मिली हैं। इनमें से अधिकतर भगवान शिव अथवा उनके अन्य रूप के नाम पर हैं। ओमकार कम्युनिकेशन, शिव शक्ति ट्रेडिंग, कामायनी कम्युनिकेशन, वैष्णवी ट्रेडिंग कम्पनी, मां कंसारी ट्रेडर्स, श्रीराम ट्रेडर्स, मां इंटरप्राइजेज, लाइटिंग इंटरप्राइजेज, बिहारी ट्रेडर्स, दाल ट्रेडर्स, एसके इंटरप्राइजेज, के-एन ट्रेडिंग, एनएस ट्रेडिंग, शिवाय कम्युनिकेशन, श्री श्याम ट्रेडर्स, मां वैष्णों ट्रेडर्स, पार्वती ट्रेडर्स, शंकर इंटरप्राइजेज, श्री दुर्गा स्टोर, मोहन इंटरप्राइजेज, यश बाबा इंटरप्राइजेज, दिव्य ट्रेडिंग कंपनी, अन्नपूर्णा ट्रेडर्स, गौरी इंटरप्राइजेज, गुप्ता इंटरप्राइजेज, आर्यन ट्रेडर्स, श्री श्याम इंटरप्राइजेज, गणेश ट्रेडर्स, श्याम ट्रेडर्स, मन ट्रेडर्स, अनिल का इंटरप्राइजेज, देव इंटरप्राइजेज, नीलम ट्रेडर्स, मां काली इंटरप्राइजेज, वंदना ट्रेडर्स, दुर्गा ट्रेडर्स, गौरव ट्रेडर्स, पूर्ति ट्रेडिंग शामिल हैं।

