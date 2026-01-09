इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा, राजनाथ और योगी ने किया अशोक लेलैंड की EV फैक्ट्री का उद्घाटन

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDefense minister Rajnath Singh CM Yogi Adityanath inaugurate Ashok Leyland factory in UP Lucknow
संक्षेप:

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह व सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अशोक लेलैंड की लखनऊ में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण पर केंद्रित नई फैक्टरी का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिस यूपी में पहले गुंडा राज था, वहां अब नए नए उद्योग स्थापित हो रहे है।

Jan 09, 2026 02:17 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह व सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अशोक लेलैंड की लखनऊ में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण पर केंद्रित नई फैक्टरी का उद्घाटन किया। लखनऊ के सरोजिनी नगर एक्सटेंशन-1 में इस फैक्टरी को राज्य की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फीता काटकर उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लीलैंड के प्लांट का भ्रमण भी किया। इसके अलावा राजनाथ व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडी दिखाकर ई-बस रवाना की।

कार्यक्रम में हिंदूजा समूह के चेयरमैन नीरज हिंदुजा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान सीएमय योगी और राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने समारोह में सभी का स्वागत करने हुए कहा कि समारोह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से यूपी में उद्योगों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्लांट की प्रति वर्ष 250 यूनिट की क्षमता है, जिसे 5000 यूनिट तक पहुंचना है। जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से त्रस्त है, तब उससे राहत की दिशा में यह प्लांट एक प्रयास है। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश में रोजगार भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हिंदूजा परिवार को बधाई दूंगा, जिन्होंने यूपी में निवेश के लिए विश्वास किया। 2017 के पहले अराजकता चरम पर थी, जो निवेश था वह भी पलायन को तैयार था। हमने पहचान के संकट को मिटाया है।

सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी अब सम्भावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। देश के एक्सप्रेस वे का 55 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश के पास है। यूपी देश की पहली रैपिड ट्रेन भी चला रहा है। अब यूपी बीमारू राज्य नहीं है। एक केंद्रीय नेतृत्व का परिणाम है। यूपी में आज 34 सेकटोरियल पालिसी है। 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव है। अगले माह छह लाख करोड़ के प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। यह प्लांट मेक इन इंडिया के साथ ही विजन 47 की दिशा में बढ़ा कदम है। अब तक 15 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। यूपी में 18 हजार से अधिक स्टार्टअप है, हर क्षेत्र में निवेश हो रहा है। 2024 में ईवी में भागीदारी 17 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्र में भी ईवी की महत्वपूर्ण भूमिका होंगी। सरकार 10 हजार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए हिंदुजा ग्रुप के साथ एमओयू करने जा रहा है।

इस मौके पर राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिस यूपी में पहले गुंडा राज था, वहां अब नए नए उद्योग स्थापित हो रहे है। योगी जी राजनीति ही नहीं अर्थशास्त्र के भी माहिर है। विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर ही जाएगा। राजनाथ ने कहा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री योगी ने उद्योग के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए जो काम किया है, वह प्रशंसनीय है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
