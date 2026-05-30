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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 30 मई को लखनऊ में 'नौसेना शौर्य वाटिका' का उद्घाटन किया, जो भारतीय नौसेना की वीरता और तकनीकी शक्ति को समर्पित एक प्रमुख स्थल है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 30 मई को लखनऊ में 'नौसेना शौर्य वाटिका' का उद्घाटन किया, जो भारतीय नौसेना की वीरता और तकनीकी शक्ति को समर्पित एक प्रमुख स्थल है। उद्घाटन समारोह सीजी सिटी में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम के गेट नंबर 5 के पास की गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नौसेना वाटिका भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्र सेवा की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। यह वाटिका युवाओं को देशभक्ति और सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान की प्रेरणा देगी। उत्तर प्रदेश में विकसित की जा रही ऐसी परियोजनाएं राष्ट्रीय गौरव को नई पहचान दे रही हैं।

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भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित, 'नौसेना शौर्य वाटिका' को एक आधुनिक ओपन-एयर संग्रहालय और व्याख्या केंद्र के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो भारतीय नौसेना की विरासत, परिचालन क्षमताओं और समुद्री उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। उम्मीद है कि यह वाटिका उत्तरी भारत में एक प्रमुख सैन्य पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगी, जो आगंतुकों को राष्ट्रीय सुरक्षा, नौसैनिक युद्ध और समुद्री अभियानों में नौसेना की भूमिका को करीब से समझने का अवसर प्रदान करेगी।

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अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना की परिकल्पना न केवल नौसैनिक योद्धाओं को श्रद्धांजलि के रूप में, बल्कि बच्चों और युवाओं के लिए एक शैक्षिक और प्रेरणादायक स्थान के रूप में भी की गई है। सेवामुक्त युद्धपोत आईएनएस गोमती यहां आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यह नौसैनिक पोत 28 मई, 2022 को सेवा से रिटायर हुआ था, और अब इसे भारत की समुद्री शक्ति के प्रतीक के रूप में वाटिका में स्थापित किया गया है। इस स्थल पर नौसेना के कई युद्धक सिस्टम और संरचनाएँ भी प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें जहाज़ का लंगर, AK-726 मध्यम-श्रेणी की तोप, CET-53M टॉरपीडो लॉन्चर सिस्टम, RJ के साथ ZIF-101 लॉन्चर, कैप्स्टन ड्रम, मुख्य मस्तूल और जहाज़ का प्रोपेलर शामिल हैं।

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इस परियोजना से लखनऊ के पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही यह भारतीय नौसेना के इतिहास, रणनीतिक अभियानों और तकनीकी क्षमताओं के बारे में जागरूकता भी बढ़ाएगी। इस वाटिका को देशभक्ति की भावना जगाने और युवाओं में सशस्त्र बलों तथा रक्षा सेवाओं के प्रति अधिक रुचि पैदा करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 'नौसेना शौर्य वाटिका' देशभक्ति और सैन्य गौरव का एक नया प्रतीक बनेगी, और भावी पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा तथा बलिदान की भावना से प्रेरित करेगी।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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