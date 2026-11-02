MLC चुनाव में वाराणसी, लखनऊ की हार ने भाजपा को चिंता में डाला, कारणों का पता लगाने में लगा नेतृत्व

यूपी विधान परिषद चुनाव में वाराणसी और लखनऊ सीट पर भाजपा को मिली हार ने चिंता में डाल दिया है। प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री की संसदीय सीट हारने के बाद शीर्ष नेतृत्व कारणों का पता लगाने में जुट गई है।

UP Assembly Election: यूपी में हाल ही में हुए विधान परिषद के चुनावों में लखनऊ और वाराणसी सीटों पर मिली हार को भाजपा पचा नहीं पा रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र में मिली हार ने भाजपा को चिंता में डाल दिया है। भाजपा अब अपने ही गढ़ में एमएलसी चुनावों के परिणामों के वास्तविक कारणों की खोज में लग गई है।

गोरखपुर क्षेत्र में मिली जीत ने पार्टी की लाज बचा ली लेकिन अगले साल के शुरू में राज्य में विधान सभा चुनाव पहले लखनऊ और वाराणसी क्षेत्र में मिली हार के असर को लेकर संगठन चिंतित है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इन परिणामों को लेकर संगठनात्मक जवाबदेही तय करने और आगे की चुनावी तैयारियों को लेकर संगठन के अंदर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार इस नतीजे के बाद प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन के नेताओं के बीच चुनावी रणनीति और स्थानीय संगठन की भूमिका के विश्लेषण की चर्चा है।

सीएम योगी के अलावा कई मंत्री और विधायकों ने की थी जनसभा सूत्रों के मुताबिक, खास कर वाराणसी में मिली हार को पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। पार्टी यह समझना चाहती है कि विधान परिषद चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार दौरों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष, आठ विधायकों, चार मंत्रियों और महापौर समेत पार्टी के कई नेताओं के सक्रिय अभियान के बाद भी पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित नहीं की जा सकी। भाजपा नेतृत्व की ओर से हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, पर सूत्रों के मुताबिक, अब वाराणसी में चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा की जा सकती है। इसमें विधायकों के कामकाज, बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता, मतदाता संपर्क और चुनाव प्रबंधन की पड़ताल होने की बात कही जा रही है।

वाराणसी की पांच सीटों पर विधायकों के टिकट बदल सकती है बीजेपी चर्चा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा कि वाराणसी की आठ विधानसभा सीटों में से पांच पर मौजूदा विधायकों के टिकट बदले जा सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में भाजपा नेतृत्व की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं हुई है। वाराणसी खंड की शिक्षक और स्नातक, दोनों विधान परिषद सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। शिक्षक सीट पर लाल बिहारी यादव ने भाजपा के प्रमोद कुमार मिश्र को हराया, जबकि स्नातक सीट पर आशुतोष सिन्हा ने भाजपा के केदारनाथ सिंह को पराजित किया। वरिष्ठ पदाधिकारियों की मानें तो दोनों सीटों पर हार के बाद भाजपा के सामने स्थानीय संगठन की पकड़, जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और चुनावी रणनीति की समीक्षा की चुनौती है।