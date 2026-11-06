धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक केस, कहा था- श्रीकृष्ण 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं
भगवान कृष्ण के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप लगाया गया है कि शास्त्री की टिप्पणियों से उनके वंशजों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
भगवान कृष्ण के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर आगरा की एक अदालत में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई है। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने आगरा सिविल कोर्ट में यह शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि एक धार्मिक प्रवचन के दौरान शास्त्री ने भगवान कृष्ण के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कीं, जिससे उनके वंशजों की भावनाओं को ठेस पहुंची और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर पड़ा।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में राम कथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान राम और भगवान कृष्ण के शारीरिक मुद्राओं (खड़े होने के तरीकों) की तुलना की थी। शिकायत के अनुसार, शास्त्री ने कहा था कि जो लोग कृष्ण को मानते हैं, उन्हें शायद बुरा लगे, लेकिन कृष्ण बहुत टेढ़े हैं। जब वे खड़े भी होते हैं, तो तीन जगहों से मुड़े हुए होते हैं।
शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि भगवान कृष्ण द्वापर युग में मानव रूप में जन्मे थे और उनके वंशज आज भी भारत में रहते हैं। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने जादून, जडेजा और भाटी जैसे समुदायों के ऐतिहासिक संदर्भ दिए। सिंह ने यह भी दावा किया कि वे अपनी ननिहाल की तरफ से भगवान कृष्ण के वंशज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों से कृष्ण के वंशजों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
इस शिकायत पर सिविल जज कंचन कुमार के समक्ष प्रारंभिक सुनवाई हुई। अदालत ने मामला दर्ज कर लिया है और अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की है। यह घटनाक्रम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजकों और प्रायोजकों से विवादास्पद उपदेशकों से दूर रहने की अपील करने के एक दिन बाद सामने आया है।
अखिलेश यादव की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने रामचरितमानस की एक चौपाई का हवाला देते हुए कहा कि जिनका अपना आचरण ही सवालों के घेरे में हो, उन्हें दूसरों को उपदेश नहीं देना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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