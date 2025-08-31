किसान के प्यार में डूबा हिरण का बच्चा, तीन बार जंगल छोड़ने के बाद भी वापस घर लौटा
मेरठ में एक किसान के घर से जब से हिरण का बच्चा आया है तब से उनके परिवार में खुशियां छा गई हैं। हिरण करीब एक सप्ताह पहले कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ था। तब राजवीर ने कुत्तों को भगाकर इसकी जान बचाई थी।
यूपी के मेरठ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल नन्हा चीकू जब से घर में आया है तब से किसान राजवीर के परिवार में खुशियां छा गई हैं। हिरण का यह बच्चा करीब एक सप्ताह पहले कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ था। राजवीर ने कुत्तों को भगाकर इसकी जान बचाई थी। एक ही रात में किसान के परिवार से इस मासूम को इतना प्यार मिला कि वह जंगल में बार-बार छोड़े जाने के बाद भी घर आ पहुंचता है। बच्चे इसे प्यार से चीकू नाम से पुकारते हैं। इंसान और जानवर के प्यार की अनूठी दास्तान इंचौली के जलालपुर गांव के लोगों के बीच चर्चा में बनी हुई है।
ग्राम प्रधान डॉ राजेश्वर सैनी ने बताया कि गांव के छोर पर किसान राजवीर सैनी का मकान है। एक सप्ताह पहले किसान के घर के बाहर हिरण का बच्चा, कुत्तों से घिरा हुआ था। किसान ने कुत्तों को भगाकर उसकी जान बचाई। किसान हिरण के बच्चे को घर में ले आया और खाना खिलाया। एक रात इसे घर में रखा तो परिजनों ने उसे खूब दुलार किया। सुबह होते ही किसान ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने हिरण के बच्चे को वन विभाग को सौंपने या फिर जंगल में छोड़ने की बात कही थी। वन विभाग से संपर्क नहीं होने पर किसान ने हिरण के बच्चे को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।
लेकिन अगले ही दिन हिरण का बच्चा फिर किसान के घर पहुंच गया। इसके बाद किसान दो बार हिरण के बच्चे को जंगल में छोड़कर आ चुका है, लेकिन किसान के परिवार से मिले प्यार के चलते हिरण का बच्चा हर बार उनके घर आ पहुंचता है। किसान की बेटी नैना ने उसका नाम चीकू रखा है और अपने घर में खुला छोड़ रखा है। हिरण का बच्चा किसान परिवार के साथ घूमता है। वन अधिकारी सरधना कुलदीप सिंह ने बताया मामला संज्ञान में आया है। टीम भेजी गई है। हिरण के बच्चे को रेसक्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा।