deer left the forest three times for the love of the farmer and returned home किसान के प्यार में डूबा हिरण का बच्चा, तीन बार जंगल छोड़ने के बाद भी वापस घर लौटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdeer left the forest three times for the love of the farmer and returned home

किसान के प्यार में डूबा हिरण का बच्चा, तीन बार जंगल छोड़ने के बाद भी वापस घर लौटा

मेरठ में एक किसान के घर से जब से हिरण का बच्चा आया है तब से उनके परिवार में खुशियां छा गई हैं। हिरण करीब एक सप्ताह पहले कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ था। तब राजवीर ने कुत्तों को भगाकर इसकी जान बचाई थी। 

Pawan Kumar Sharma मेरठSun, 31 Aug 2025 09:50 PM
share Share
Follow Us on
किसान के प्यार में डूबा हिरण का बच्चा, तीन बार जंगल छोड़ने के बाद भी वापस घर लौटा

यूपी के मेरठ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल नन्हा चीकू जब से घर में आया है तब से किसान राजवीर के परिवार में खुशियां छा गई हैं। हिरण का यह बच्चा करीब एक सप्ताह पहले कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ था। राजवीर ने कुत्तों को भगाकर इसकी जान बचाई थी। एक ही रात में किसान के परिवार से इस मासूम को इतना प्यार मिला कि वह जंगल में बार-बार छोड़े जाने के बाद भी घर आ पहुंचता है। बच्चे इसे प्यार से चीकू नाम से पुकारते हैं। इंसान और जानवर के प्यार की अनूठी दास्तान इंचौली के जलालपुर गांव के लोगों के बीच चर्चा में बनी हुई है।

ग्राम प्रधान डॉ राजेश्वर सैनी ने बताया कि गांव के छोर पर किसान राजवीर सैनी का मकान है। एक सप्ताह पहले किसान के घर के बाहर हिरण का बच्चा, कुत्तों से घिरा हुआ था। किसान ने कुत्तों को भगाकर उसकी जान बचाई। किसान हिरण के बच्चे को घर में ले आया और खाना खिलाया। एक रात इसे घर में रखा तो परिजनों ने उसे खूब दुलार किया। सुबह होते ही किसान ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने हिरण के बच्चे को वन विभाग को सौंपने या फिर जंगल में छोड़ने की बात कही थी। वन विभाग से संपर्क नहीं होने पर किसान ने हिरण के बच्चे को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।

ये भी पढ़ें:15 साल की लड़की को एक महीने में सांप ने 6 बार डसा, ग्रामीणों में दहशत

लेकिन अगले ही दिन हिरण का बच्चा फिर किसान के घर पहुंच गया। इसके बाद किसान दो बार हिरण के बच्चे को जंगल में छोड़कर आ चुका है, लेकिन किसान के परिवार से मिले प्यार के चलते हिरण का बच्चा हर बार उनके घर आ पहुंचता है। किसान की बेटी नैना ने उसका नाम चीकू रखा है और अपने घर में खुला छोड़ रखा है। हिरण का बच्चा किसान परिवार के साथ घूमता है। वन अधिकारी सरधना कुलदीप सिंह ने बताया मामला संज्ञान में आया है। टीम भेजी गई है। हिरण के बच्चे को रेसक्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा।

Meerut Meerut News Meerut Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |