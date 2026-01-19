Hindustan Hindi News
Decreasing time for legislative proceedings is a matter of concern, lok sabha speaker Om Birla said
विधानमंडलों की कार्यवाही का घटता समय चिंताजनक, बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला

संक्षेप:

लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि विधानमंडलों की कार्यवाही का घटता समय चिंताजनक है।

Jan 19, 2026 10:54 pm IST
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पीठासीन अधिकारी चाहे जिस भी राजनीतिक दल से आते हों, उनका आचरण दलगत राजनीति से हटकर पूर्णतः न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष होना चाहिए तथा ऐसा दिखना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायिका के माध्यम से जनता की आकांक्षाएं और आवाज़ शासन तक पहुंचती है, तथा उनका समाधान होता है। ऐसे में राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही का घटता समय सभी के लिए चिंताजनक है। वह सोमवार को लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (एआईपीओसी) के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे।

बिरला ने राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के लिए निश्चित एवं पर्याप्त समय सुनिश्चित करने पर बल देते हुए कहा कि सदन जितना अधिक चलेगा, उतनी ही अधिक सार्थक, गंभीर और परिणामोन्मुख चर्चा संभव होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के युग में जनप्रतिनिधियों के प्रत्येक आचरण पर जनता की दृष्टि रहती है, इसलिए संसदीय शिष्टाचार और अनुशासन का पालन और भी अधिक आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि आज तकनीक के युग में जब चारों तरफ से सूचना का प्रवाह होता है, तब सदन की प्रामाणिकता बनाए रखना, हम सभी की महती ज़िम्मेदारी है।

नये सदस्यों को दें पर्याप्त अवसर

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जैसे मंच लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ाते हैं, आपसी समन्वय को मजबूत करते हैं और शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाते हैं। इन सम्मेलनों से देशभर में नीतियों और कल्याणकारी उपायों में सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायता मिलती है। बिरला ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि सदन में सभी सदस्यों, विशेषकर नए और युवा सदस्यों को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि विधानमंडल जनता की समस्याओं को उठाने का सबसे प्रभावी मंच बना रहे।

जनता की विश्वसनीयता बढ़ाने की बड़ी चुनौती

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 2015 में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें विधानसभा को पेपर लेस बनाने, आई के उपयोग और विधानमंडलों की कार्यवाही की जानकारी जनता तक पहुंचे, इस पर मंथन हुआ था। आज जब हम फिर यह सम्मेलन कर रहे है तो देश की सभी विधानसभा पेपरलैस हो चुकी हैं। सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण हो रहा है। सभी राज्यों ने विधानसभा का डिजिटलीकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है जनता की विश्वसनीयता बढ़ाने की। यह जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की भी है। जब हम चुनकर आते हैं तो जनता की अपेक्षा होती है कि उनकी समस्या और आवश्यकता को सदन में रखें।

उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम एक व्यक्ति की बात शासन तक पहुंचे और उसका परिणाम भी निकले। इसी दृष्टि से हमारी संस्था कानून बनाने का काम करती है, नीति निर्माण पर मंथन करती है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमने दुनिया की बता दिया है कि संसदीय लोकतंत्र ही लोकतंत की सबसे सही पद्धति है। इस विधानसभा में जनप्रतिनिधियों ने लगातार 28 घंटे तक विकसित भारत के विजन पर चर्चा की। इस तरह के मंथन से साझा नीति बनती है। सहमति और असहमति लोकतंत्र की ताकत है। जब सभी का मत आएगा तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं।

यूपी को चौथी बार मेजबानी

यह चौथी बार है जब उत्तर प्रदेश इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इससे पूर्व राज्य में दिसंबर 1961, अक्तूबर 1985 तथा जनवरी–फरवरी 2015 में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। 86वें तीन दिवसीय इस सम्मेलन में आगामी दो दिन पूर्ण सत्रों में विधायी प्रक्रियाओं में तकनीक का उपयोग, विधायकों का क्षमता-निर्माण तथा जनता के प्रति विधायिका की जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। 21 जनवरी को समापन होगा। सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे।

