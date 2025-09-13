Decision regarding darshan Banke Bihari temple devotees will enter through line 6 railings बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को लेकर फैसला, 6 रेलिंगों की लाइन से होगा श्रद्धालुओं का प्रवेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Decision regarding darshan Banke Bihari temple devotees will enter through line 6 railings

बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को लेकर फैसला, 6 रेलिंगों की लाइन से होगा श्रद्धालुओं का प्रवेश

बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को लेकर एक बार फिर व्यवस्था बदली गई है। इसको लेकर हाई पावर्ड टेंपल मैनेजमेंट कमेटी ने शनिवार को मंदिर के आसपास गलियों का निरीक्षण करके मंदिर परिसर में बैठक की।

Dinesh Rathour मथुराSat, 13 Sep 2025 10:41 PM
बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को लेकर फैसला, 6 रेलिंगों की लाइन से होगा श्रद्धालुओं का प्रवेश

बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को लेकर एक बार फिर व्यवस्था बदली गई है। इसको लेकर हाई पावर्ड टेंपल मैनेजमेंट कमेटी ने शनिवार को मंदिर के आसपास गलियों का निरीक्षण करके मंदिर परिसर में बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मीटिंग में तय हुआ कि बांके बिहारी मंदिर में अब 6 रेलिंगों के माध्यम से प्रवेश होगा और रेलिंगों से ही दर्शन करते हुए श्रद्धालु मंदिर के बाहर निकलेंगे। गोस्वामी/सेवायतों के साथ सिर्फ एक या दो सेवक ही मंदिर में मौजूद रह सकेंगे।

कमेटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायालय इलाहाबाद अशोक कुमार ने सदस्यों की मौजूदगी में बताया कि कमेटी द्वारा मंदिर के आस-पास विभिन्न गलियों का निरीक्षण किया गया। कई प्वाइंट चेक किए गए तथा कई कमियों को इंगित करते हुए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि मंदिर में गेट नंबर 2 एवं गेट नंबर 3 से श्रद्धालु प्रवेश करते हैं। दोनों प्रवेश द्वारों में 3-3 लाइन बनाई जाएंगी। तीनों लाइनों में रेलिंग लगाते हुए मंदिर में प्रवेश होगा और उसके बाद उसी रेलिंग के अंदर से श्रद्धालु दर्शन करते हुए मंदिर से निकास की ओर गेट नंबर एक और गेट नंबर चार से बाहर निकल जाएंगे। एक जगह खड़े होकर लगातार दर्शन करने और कराने की प्रक्रिया बंद करा दी गई है। कमेटी अध्यक्ष ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वे दर्शन करते हुए शीघ्र आगे बढ़ते रहें और अपने पीछे वालों को भी दर्शन करने का लाभ उठाने दें।

उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर/प्रांगण में ऊपर से दर्शन करने के लिए दो आरक्षित क्षेत्र बने हुए हैं, जहां एक महिलाओं के लिए और दूसरा पुरुषों के लिए है। उन्होंने निर्देश दिए कि महिलाओं में सिर्फ महिलाएं तथा पुरुषों में सिर्फ पुरुष होने चाहिए। मंदिर प्रबंधन एवं पुलिस-प्रशासन उक्त व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराए।

कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि मंदिर के विभिन्न गोस्वामियों/सेवायतों द्वारा अपने साथ 10 से 15 अन्य छुटभैये (सेवकों) को लगाया गया है। उक्त सेवक श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों से अवैधानिक रूप से पैसा लेते हैं और व्यवधान भी करते हैं। उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगेगी। सभी गोस्वामियों/सेवायतों को बताना होगा कि उनके साथ कौन एक या दो सेवक काम कर रहे हैं। उक्त का अनुपालन 2-3 दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा।

कमेटी अध्यक्ष ने अवगत कराया कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन के लिए अनाधिकृत रूप से चल रही वीआईपी पर्ची की व्यवस्था को खत्म/बंद किया गया है। जानकारी में आया कि रोजाना एक हजार से ज्यादा वीआईर्पी पर्ची बंट रही हैं और ये भी सुना गया है कि वीआईपी पर्चियों की कलर फोटोकॉपी कराकर एक दिन में हजारों लोगों को प्रवेश कराया जा रहा था। वीआईपी पर्ची की व्यवस्था अब पूरी तरह से खत्म कर दी गयी है। परंतु, वीआईपी प्रोटोकॉल शुरु से रहा है और वह रहेगा। उसे बंद नहीं किया गया है।

निरीक्षण व बैठक में अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायालय इलाहाबाद अशोक कुमार के अलावा सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मुकेश मिश्रा, सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार, सदस्य/सदस्य सचिव जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर चन्द्र प्रकाश सिंह, सदस्य (गोस्वामी राजभोग समूह) शैलेन्द्र गोस्वामी व श्रीवर्धन गोस्वामी तथा सदस्य (गोस्वामी शयन भोग समूह) दिनेश कुमार गोस्वामी उपस्थित रहे।

अब 29 सितंबर को कुछ और मामलों पर मंथन

कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि ठाकुर बांके बिहारी के खजाना खोलने बारे में पहले भी चर्चा हुई है। पता चला है की कुछ खजाना बैंक में हैं, लेकिन इसके बार में जब तक हम खुद सुनिश्चित न हो जाएं तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। मंदिर में जो कमरा 40-50 साल से बंद है, उसमें क्या है? यह पता नहीं है। इसलिए उसे खोलना जरूरी है, ताकि उममें ठाकुरजी का कोई कीमती सामान है, उसे सुरक्षित किया जा सके। कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि विशेष त्योहारों को लेकर अभी योजना नहीं बनी है। गोस्वामी बंधुओं से जानकारी ली जाएगी कि विशेष त्योहारों पर कितनी भीड़ आती है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए इस पर भी योजना बनेगी। 29 सितंबर को हम अन्य मामलों पर मंथन करेंगे।

