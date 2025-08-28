यूपी में स्कूलों के मर्जर पर फिर बदला फैसला, अब एक नहीं तीन किलोमीटर होगा दायरा

उत्तर प्रदेश में बड़े बवाल का कारण बना स्कूलों के मर्जर का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। एक बार फिर नियमों में बदलाव कर दिया गया है। खुद मंत्री ने एक किलोमीटर के दायरे में मर्जर की बात कही थी लेकिन आज इसे तीन किलोमीटर कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के नियमों में एक बार फिर बदलाव कर दिया गया है। 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के मर्जर के नियम में संशोधन किया गया है। अभी तक प्रदेश में जहां विद्यालयों के पेयरिंग की व्यवस्था की सीमा एक किलोमीटर की थी, उसे विभाग ने बढ़ाकर तीन किलोमीटर कर दिया है। इस बारे में अपर मुख्य सचिव बेसिक दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विद्यालयों में 50 से कम संख्या वाले छात्रों के मर्जर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब विभाग ने मर्जर के दायरे को बढ़ाकर तीन किलोमीटर कर दिया है। जुलाई में 50 से कम छात्र संख्या वाले 5000 से अधिक स्कूलों के मर्जर को लेकर यूपी में काफी विवाद खड़ा हो गया था। समाजवादी पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। काफी स्कूलों के बाहर पीडीए पाठशाला शुरू करा दी थी।

इसी के बाद सरकार ने फैसला बदल दिया था। कहा था कि अब केवल एक किलोमीटर के दायरे में ही मर्जर होगा। इसके बाद अभिभावकों का कहना था कि विभाग ने उनके बच्चों का मर्जर एक किलोमीटर के दायरे में ना कराकर तीन से पांच किलोमीटर के दायरे में कराया है।

इस बारे में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा था कि पांच हजार विद्यालयों का मर्जर एक किमी के दायरे में ही किया गया है। अब विभाग की तरफ से इस नियम को भी संशोधित कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अपने निर्देश में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपेक्ष में छोटे एवं कम संसाधनों वाले विद्यालयों को बड़े विद्यालयों के साथ शामिल किए जाने के संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है।