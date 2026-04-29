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धोखा और न्याय एक साथ नहीं चल सकते, आबकारी कांस्टेबलों को राहत देने से हाईकोर्ट का इंकार

Apr 29, 2026 10:54 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले आबकारी सिपाहियों को राहत देने से इनकार करते हुए तीनों विशेष अपीलों को निराधार बता यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि “धोखाधड़ी और न्याय साथ नहीं चल सकते।

धोखा और न्याय एक साथ नहीं चल सकते, आबकारी कांस्टेबलों को राहत देने से हाईकोर्ट का इंकार

Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले आबकारी सिपाहियों को राहत देने से इनकार करते हुए तीनों विशेष अपीलों को निराधार बता यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि “धोखाधड़ी और न्याय साथ नहीं चल सकते।” मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने जावेद खान, नजीब अली और मुश्ताक उल्लाह की विशेष अपीलों पर यह निर्णय दिया है।

मामला जावेद खान, नजीब अली और मुस्ताक उल्लाह की नियुक्ति से जुड़ा है, जिन्हें वर्ष 2010 में आबकारी सिपाही के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में जांच में सामने आया कि उन्होंने ‘अधिकारी परीक्षा’ का जो प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था, वह फर्जी और अवैध है। इसके आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। एकल पीठ ने भी याचियों को राहत देने से इंकार कर दिया। जिसके खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई। खंडपीठ ने कहा कि जांच में स्पष्ट हुआ कि संबंधित संस्थान में उस अवधि में कोई परीक्षा आयोजित ही नहीं हुई थी।

प्रस्तुत प्रमाणपत्र और अंकपत्र फर्जी एवं मनगढ़ंत पाए गए। फर्जी दस्तावेज के आधार पर मिली नियुक्ति कानून की नजर में शून्य मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यदि नियुक्ति धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो, तो ऐसी स्थिति में विभागीय जांच आवश्यक नहीं होती। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला भी दिया गया। अपीलकर्ताओं ने दलील दी थी कि ‘अधिकारी परीक्षा’ हाईस्कूल के समकक्ष थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब प्रमाणपत्र ही फर्जी है, तो उसकी समकक्षता का प्रश्न अप्रासंगिक हो जाता है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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