यूपी में गजब कारनामा! मृतक सफाईकर्मी से 43 दिन कराई सफाई, लापरवाही का नोटिस भी मिला

उन्नाव में सरकारी कागजों में काम की ऐसी खानापूर्ति कि छह महीने पहले मर चुके सफाईकर्मी से गांवों में सफाई कराई जाती रही। यहां तक कि उसे लापरवाही का जिम्मेदार ठहराते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया।

उन्नाव, संवाददाता। यूपी के उन्नाव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सरकारी कागजों में काम की ऐसी खानापूर्ति कि छह महीने पहले दम तोड़ चुके सफाईकर्मी से गांवों में सफाई कराई जाती रही। जब गांव में साफ-सफाई नहीं हुई तो उसी दिवंगत कर्मचारी को लापरवाही का जिम्मेदार ठहराते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया। मामला फतेहपुर चौरासी ब्लॉक का है। यहां संचारी रोग नियंत्रण अभियान के रोस्टर में मृत सफाईकर्मी हरिश्चंद्र का नाम दर्ज कर उनसे 43 दिन तक सफाई कार्य कराने का उल्लेख किया गया। 12 नवंबर को जारी नोटिस में गांवों में सफाई न करने पर उनसे जवाब भी मांग लिया गया। खुलासे से हड़कंप मचा है।

ग्राम पंचायत दुगवां स्थित परिषदीय स्कूल के प्रधानाध्यापक राज किशोर ने शिकायत की थी कि 29 अक्टूबर को गांव में सफाई के लिए कोई टीम नहीं पहुंची। एडीओ पंचायत शिवशंकर सिंह ने ब्लॉक के गांवों में सफाई कार्य में लापरवाही के आरोप में 11 सफाई कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जारी नोटिस में हरिश्चंद्र का नाम भी था। हरिश्चंद्र की मौत 24 मई 2026 को ही हो चुकी है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के रोस्टर में उनका नाम दर्ज रहा। रोस्टर पर उनसे 43 दिन तक सफाई कराया जाना दर्शाया गया। हद तो तब हो गई जब गांव में सफाई न होने पर विभाग ने मृत कर्मचारी को ही जिम्मेदार मानते हुए नोटिस जारी किया।

एडीओ ने कंप्यूटर ऑपरेटर पर डाली जिम्मेदारी एडीओ पंचायत शिवशंकर सिंह ने बताया कि रोस्टर तैयार करने में त्रुटि के कारण कंप्यूटर ऑपरेटर ने दिवंगत सफाईकर्मी हरिश्चंद्र का नाम दर्ज कर दिया। जानकारी पर तत्काल सही नाम के साथ दूसरा नोटिस जारी किया गया है। ऑपरेटर से इस संबंध में जवाब मांगा गया है। कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को भी पत्र लिखा जाएगा।