कर्ज से परेशान युवक ने चुना मौत का रास्ता; पत्नी संग मिलकर ट्रेन के आगे कूदा, क्षत-विक्षत मिले शव

मथुरा में कर्ज से परेशान होकर एक व्यक्ति ने मौत का रास्ता चुन लिया। पत्नी संग मिलकर वह ट्रेन से कट गया। बाजना पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर रविवार सुबह पति-पत्नी के शव क्षत-विक्षत हाल में मिले।

Dinesh Rathour मथुराSun, 10 Aug 2025 11:15 PM
यूपी के मथुरा में कर्ज से परेशान होकर एक व्यक्ति ने मौत का रास्ता चुन लिया। पत्नी संग मिलकर वह ट्रेन से कट गया। बाजना पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर रविवार सुबह पति-पत्नी के शव क्षत-विक्षत हाल में मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच की तो आर्थिक तंगी के कारण जान देने का बात सामने आई। साथ ही युवक की जेब से मिली पर्ची में लिखे दीपक को लेकर भी पुलिस जांच में जुट गई है।

जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह बाजना पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर महिला और पुरुष के विभत्स हाल में पड़े शव लोगों ने देखे। पुलिस को सूचना दी गई। इस पर प्रभारी निरीक्षक हाइवे शैलेन्द्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ रिफाइनरी श्वेता वर्मा भी पहुंची। काफी प्रयास के बाद दोनों की शिनाख्त कराई जा सकी। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक का नाम नेम सिंह और महिला का नाम प्रियंका है। दोनों इंद्रपुरी निवासी पति-पत्नी हैं। उधर सूचना के बाद परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए।

पुलिस के अनुसार, परिवार ने बताया कि नेम सिंह मूल रूप से जैंत का निवासी है और टैंपो चलाता है। फिलहाल वह इंद्रपुरी कॉलोनी में माता-पिता और भाइयों के साथ रह रहा था। कर्ज होने के चलते नेम सिंह काफी परेशान था। इसके चलते उसने यह कदम उठाया है। शनिवार रात 9 बजे अपनी बीमार सास को देखने के बहाने पत्नी के साथ निकाला था। मृतक अपने पीछे एक ढाई साल और एक दस माह का बेटा छोड़ गए हैं।

युवक की जेब में मिली पर्ची

प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि युवक के कपड़ों की तलाशी के दौरान एक पर्ची मिली है। इस पर लिखा था कि... मैं नेम सिंह पूरे होशोहवास में हूं, दीपक भाई बॉय। पुलिस अब इस मामले की जांच में गंभीरता के साथ जुट गई है।

