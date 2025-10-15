Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDebt-ridden auto driver poisoned his wife and consumed it himself, death wife in critical condition

कर्ज में डूबे ऑटो चालक ने पत्नी को जहर देकर खुद भी खाया, मौत, पत्नी की हालत गंभीर

संक्षेप: यूपी के मथुरा में कर्ज में डूबे ऑटो चालक ने पत्नी को जहर खिलाने के बाद खुद भी खा लिया। इससे ऑटो चालक की मौत हो गई और पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। गिलास में बचे जहर को दो बच्चों ने भी एक-एक बूंद पिया था। संयोग से उनकी हालत ज्यादा नहीं खराब हुई।

Wed, 15 Oct 2025 11:24 PMYogesh Yadav मथुरा। हिन्दुस्तान संवाद
share Share
Follow Us on
कर्ज में डूबे ऑटो चालक ने पत्नी को जहर देकर खुद भी खाया, मौत, पत्नी की हालत गंभीर

यूपी के मथुरा में कर्ज में डूबे ऑटो चालक ने मंगलवार रात पत्नी को विषाक्त पदार्थ देकर स्वयं भी सेवन कर लिया। टेंपो चालक की मौत हो गई, वहीं पत्नी की हालत गंभीर है। पत्नी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके तीन बच्चों ने गिलास में बचे थोड़े से विषाक्त तरल पदार्थ का सेवन कर लिया। हालांकि तीनों बच्चे सुरक्षित हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

हाथरस के सादाबाद महावतपुर निवासी 38 वर्षीय योगेश मथुरा में टेंपो चलाकर अपने परिवार को पाल रहा था। वह अपनी पत्नी रेनु, चार बच्चे मानसी (12), गिरधर (08) और राधा (10) और तुलसी (05) के साथ रिफाइनरी थाना क्षेत्र के टाउनशिप की राधा बिहार कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे। कर्ज से परेशान योगेश ने मंगलवार रात को पत्नी को विषाक्त पदार्थ का सेवन कराकर खुद भी विषाक्त का सेवन कर लिया।

गिलास में बची हुई कुछ बूंदें देख तीन बच्चों मानसी, गिरधर और राधा ने भी उसे पी लिया लेकिन वह बूंद की मात्रा में ही था। देर रात माता-पिता की हालत बिगड़ने पर जागे बच्चों ने शोर कर पड़ोसियों को जगाया और पूरी बात बताई। इसके बाद पड़ोसियों में हड़कंप मच गया।

ये भी पढ़ें:वकील की गिरफ्तारी पर फर्रुखाबाद SP आरती सिंह ने मांगी माफी, HC का फैसला सुरक्षित

पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना देकर योगेश और उसकी पत्नी रेनु को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से दंपति को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बुधवार सुबह इलाज के दौरान योगेश ने दम तोड़ दिया। वहीं रेनु की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

कर्ज को लेकर दबंग ने की थी मारपीट

मृतक के भाई मोनू ने बताया कि मंगलवार दोपहर टाउनशिप क्षेत्र के आजमपुर गांव में एक दबंग ने कर्ज को लेकर योगेश से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी और भाई का टेंपो छीन लिया। इससे दुखी होकर योगेश मंगलवार रात 10:30 बजे घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी रेनु को अपने साथ हुई वारदात से अवगत कराया। इसके बाद गिलास में विषाक्त पदार्थ घोलकर पत्नी को पीने का दबाव बनाया। पत्नी के मना करने पर गोली मारने की धमकी दी। पत्नी के निगलने के बाद योगेश ने भी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया।

बेटी बोली उसने कुछ बूंदें पी

बेटी मानसी ने बताया कि मम्मी-पापा द्वारा गिलास का पेय पीने के बाद उसने और गिरधर तथा राधा ने भी पानी में घुले विषाक्त की कुछ बूंदे पी लीं। इससे उन्हें नींद आ गई। रात करीब दो बजे करीब मम्मी-पापा की तबीयत बिगड़ने लगी तो सभी बच्चे जाग गये और पड़ोसियों के पास जाकर मदद की गुहार लगाई।

पड़ोसी पहुंचे तो मुंह से निकल रहे थे झाग

पड़ोसियों ने जब कमरे में जाकर देखा तो दंपति के मुंह से झाग निकल रहे थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दंपति की हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने आगरा रेफर कर दिया। तीनों बच्चों की तबीयत प्राथमिक उपचार के बाद सही हैं।

रिफाइनरी थानाध्यक्ष अजय वर्मा के अनुसार आर्थिक तंगी के चलते पति-पत्नी ने बीती रात विषाक्त सेवन कर लिया। पति टेंपो चालक था। बुधवार दोपहर पति की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पत्नी का उपचार चल रहा है। मृतक अपने पीछे चार बच्चे छोड़ गया।