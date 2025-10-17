Hindustan Hindi News
कर्ज में डूबे ड्राइवर ने पत्नी को जबरन दिया जहर, खुद भी पीकर की आत्महत्या

संक्षेप: मथुरा में कर्ज से परेशान एक ऑटो ड्राइवर ने बीवी को जबरन जहरीला पदार्थ दे दिया। फिर खुद भी जहर पीकर आत्महत्या कर ली। हालांकि गनीमत यही रही कि महिला की जान बच गई। लेकिन इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। 

Fri, 17 Oct 2025 02:18 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा
यूपी के मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां कर्ज से परेशान एक ऑटो ड्राइवर ने बीवी को जबरन जहरीला पदार्थ दे दिया। फिर खुद भी जहर पीकर आत्महत्या कर ली। हालांकि गनीमत यही रही कि महिला की जान बच गई। लेकिन इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई।

रिफाइनरी थाना प्रभारी अजय वर्मा ने बताया कि मूलरूप से हाथरस के सादाबाद थाना क्षेत्र के महावतपुर गांव के रहने वाले योगेश मथुरा की राधा विहार कॉलोनी में अपनी पत्नी रेणू और चार बच्चों मानसी (12), राधा (10), गिरधर (आठ) और तुलसी (पांच) के साथ रहता था। योगेश ने एक व्यक्ति से कर्ज लेकर अपने छोटे भाई के लिए एक ऑटो रिक्शा खरीदा था। हालांकि, दोनों भाई समय पर कर्ज की राशि नहीं चुका पाए।

थाना प्रभारी के अनुसार, कर्जदाता ने मंगलवार को बकाया राशि को लेकर योगेश के साथ कथित तौर पर मारपीट की और अपशब्द कहे। इस घटना से आहत योगेश ने घर लौटकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई और आत्महत्या करने की बात कही। रेणू ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन योगेश ने कथित तौर पर उसे धमकाकर जहर मिला पानी पीने के लिए मजबूर किया और फिर स्वयं भी पी लिया।

जानकारी मिलने पर पड़ोसियों ने दंपति को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। जहां योगेश की गंभीर हालत के कारण उसे आगरा के एक अस्पताल में रेफर किया गया, जहां बुधवार को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जबकि जिला अस्पताल में भर्ती रेणू की हालत अब खतरे से बाहर है। उधर, पुलिस ने गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद योगेश का शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में अफसरों का कहना है कि योगेश को परेशान करने और कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने वाले व्यक्ति की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है।