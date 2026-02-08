कर्ज से परेशान कारोबारी ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, सुसाइड से पहले पत्नी को किया वीडियो कॉल

संक्षेप: मेरठ में एक कारोबारी ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। उस पर बैंक से लाखों का कर्ज था। सुसाइड से पहले उसने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल कर खुदकुशी करने की बात कही थी और ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बिजली बंबा स्थित जुर्रानपुर फाटक के पास एक कारोबारी ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। पूछताछ में सामने आया कि उस पर बैंक से लाखों का कर्ज था। सुसाइड से पहले उसने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल कर खुदकुशी करने की बात कही थी और ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार फतेहउल्लापुर में माता के मंदिर के रहने वाले रुस्तम के 36 साल के बेटे मोहसिन लोहे के गेट और जाली बनाने का काम करते थे। मोहसिन की शादी 20 साल पहले शाहीन के साथ हुई थी। दंपति के दो बेटियां हैं। परिजनों ने बताया कि मोहसिन ने एक साल पहले बैंक से साढ़े छह लाख का कर्ज लिया था। इसकी किस्तें वह चुका नहीं पा रहा था।

नहीं चुका पा रहे थे कर्ज मोहसिन पर तकादा किया जा रहा था, जिससे वह काफी परेशान थे। शुक्रवार सुबह इसे लेकर मोहसिन का घर में झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद वह नाराज होकर घर से निकल गए। शुक्रवार देर रात मोहसिन ने पत्नी के मोबाइल पर वीडियो कॉल करके बात की। मोहसिन ने बीवी से कहा कि वह कर्ज से परेशान होकर जान दे रहा है। इसके बाद जुर्रानपुर फाटक पर मालगाड़ी के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली।