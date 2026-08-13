ओपी राजभर और बेटे को जान से मारने की धमकी; सपाई पर आरोप, अरविंद बोले- स्टाफ पर पिस्टल तानी

सुभासपा के लखनऊ कार्यालय में घुसकर राशिद अली नामक व्यक्ति पर गाली-गलौज, मारपीट और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। अरविंद राजभर ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। ओम प्रकाश राजभर ने घटना को लेकर सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रदेश कार्यालय में घुसकर पार्टी नेताओं को गाली देने, अभद्र टिप्पणी करने और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. अरविंद राजभर ने मामले में पुलिस से निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश चौधरी की ओर से पुलिस में शिकायत भी दी गई है। डॉ. अरविंद राजभर के मुताबिक, राशिद अली नाम का एक व्यक्ति पार्टी कार्यालय पहुंचा और कार्यालय प्रभारी के केबिन में जाकर बहस करने लगा।

धमकी देने वाले ने खुद को सपाई बताया आरोप है कि उसने गाली-गलौज करते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कीं। जब कार्यालय प्रभारी ने उससे समस्या बताने और उसका समाधान कराने की बात कही तो वह बार-बार यही कहता रहा कि ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर से कह दो कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ न बोलें।

ऑफिस इंचार्ज पर पिस्टल तानी पार्टी का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने कार्यालय प्रभारी के साथ मारपीट की और पिस्टल निकालकर जान से मारने की धमकी दी। कार्यालय में मौजूद लोगों के जुटने पर आरोपी वहां से भाग गया। अरविंद राजभर ने कहा कि घटना के समय वह खुद कार्यालय में मौजूद नहीं थे, लेकिन आरोपी कथित तौर पर उनका नाम लेकर भी धमकी देकर गया।

'राजनीतिक विरोध लोकतांत्रिक तरीके से हो' अरविंद राजभर ने कहा कि राजनीतिक दलों को एक-दूसरे की नीतियों का विरोध करने और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। राजनीतिक लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। पिस्टल दिखाकर धमकी देना गंभीर कानून-व्यवस्था का मामला है। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच करने के साथ यह पता लगाने की मांग की कि आरोपी अकेले आया था या उसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संगठन की भूमिका थी।

ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर साधा निशाना प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि पार्टी कार्यालय में घुसने वाला व्यक्ति सपा का कार्यकर्ता है और उनके बेटे को धमकाने की नीयत से वहां पहुंचा था।