बच्ची के बलात्कारी और हत्यारे को फांसी की सजा, कोर्ट ने वारदात के 98 वें दिन सुनाया फैसला

तीन साल की मासूम घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोसी सुनील कुमार ने उसे बुलाया और पास की दुकान से गुटखा मंगवाया। गुटखा लेकर मासूम उसके घर गई तो उसे अंदर बुला लिया। शराब पीने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। खून से लथपथ मासूम को मरा समझ मछली रखने वाले आइस बॉक्स में भरकर जंगल में फेंक आया था।

यूपी के बांदा के चिल्ला के एक गांव में रहने वाली तीन साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्या के दोषी सुनील कुमार निषाद को कोर्ट ने वारदात के 98वें दिन फांसी की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने मृत्यु होने तक फांसी में लटकाए जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सुनील वारदात के बाद से जेल में है। तीन जून को दरिंदगी का शिकार हुई बच्ची ने आठ दिन बाद कानपुर के हैलट अस्पताल के आईसीयू में दम तोड़ दिया था।

एक गांव निवासी तीन साल की मासूम तीन जून की शाम को घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोसी सुनील कुमार ने उसे बुलाया और पास की दुकान से गुटखा मंगवाया। गुटखा लेकर मासूम उसके घर गई तो उसे अंदर बुला लिया। शराब पीने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। खून से लथपथ मासूम को मरा समझ मछली रखने वाले आइस बॉक्स में भरकर साइकिल से छह किलोमीटर दूर पदारथपुर के जंगल में फेंक आया था। पुलिस ने सुनील की निशानदेही पर बच्ची को जब बरामद किया तो उसकी सांसें चल रहीं थीं। बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत खराब होने पर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज और फिर वहां से कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया था। यहां 11 जून की सुबह मासूम की मौत हो गई थी। पुलिस ने घटना वाले दिन ही सुनील को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार, विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम व शिवपूजन सिंह पटेल ने बताया कि घटना की रात 11 बजे ही मासूम के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी।

चार जून को बच्ची के पिता, मां, दादी तथा दुकानदार सुरजिया के बयान लिए गए। विवेचक ने छह जून को गवाह बाबूलाल का बयान कराया। 14 जून को आरोप पत्र पेश किया गया। नौ जुलाई को अदालत में चार्ज बना और 14 जुलाई से 30 जुलाई तक 11 गवाहों के बयान कराए गए। चार अगस्त को सुनील कुमार के बयान हुए। सोमवार को न्यायाधीश ने सुनील कुमार को मासूम के साथ रेप और उसकी हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुना दी। फैसले के समय दोषी के माता-पिता भी अदालत में मौजूद रहे। फांसी की सजा सुनने के बाद उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।

आइस बॉक्स और कपड़ों में मिले थे मासूम से दरिंदगी के निशान कहते हैं कातिल कोई न कोई निशान जरूर छोड़ता है। सुनील निषाद ने वारदात को अंजाम देने के बाद जिस आइसबाक्स में भरकर मासूम को पदार्थपुर जंगल में फेंका, उसी ने उस तक पहुंचने का रास्ता भी पुलिस को दिया। सुनील के कपड़ों और आइसबाक्स में खून के निशान से पुलिस दरिंदे तक पहुंची थी।

सुनील मछली बेचने का काम करता था। चिलर आइसबाक्स में भरकर ही वह मछलियां रखता था। तीन जून को मासूम को उसके घर के बाहर से अगवा करने के बाद अपने घर ले जाकर दरिंदगी की। मासूम को मरा समझ आइसबाक्स में भरकर साइकिल की कैरियर पर रखकर पदार्थपुर जंगल में फेंक आया था। लौटते समय गांववालों की नजर इस पर पड़ी तो आइसबाक्स और कपड़ों में खून की छींटे दिखे। पूछने पर बताया कि वह साइकिल से गिर गया था, इस वजह से यह चोटें आई हैं। पुलिस घर पहुंची तो वह बांका लिए बैठा था। कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने खौफनाक घटना कबूली। सुनील की निशानदेही पर मासूम को आधी रात के बाद गंभीर हालत में बरामद कर लिया गया। हालांकि उसकी हालत बेहद ही नाजुक थी।

हत्यारे को फंदे पर लटका देखूंगी, तब कलेजे को मिलेगी ठंडक बेटी से दरिंदगी करनेवाला जब तक फांसी के फंदे से नहीं लटकाया जाएगा, तब कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। उसके फंदे से लटकने पर ही चैन आएगी। इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े। दरिंदे की मौत पर ही बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी।

मासूम से दरिंदगी करनेवाले को जब मौत की सजा सुनाई गई। उस वक्त कोर्ट परिसर भरा रहा। न्यायाधीश का फैसला सुनते ही दिवंगत मासूम की मां-बाप की आंखों में अलग सी चमक रही। मां बोली, दरिंदे को फांसी की सजा मिली। सुकून मिला। पर कलेजे को ठंडक तब मिलेगी, जब उसे फांसी के फंदे से लटकाया जाएगा।

फैसले से पहले और बाद नहीं खाया खाना फैसले से पहले और बाद में देर रात तक दोषी सुनील ने कुछ नहीं खाया। जेल में एक दिन पहले से ही उसने साथ बंदियों से बातचीत बंद करते हुए दूरियां बना ली। सोमवार को उसने कुछ भी नहीं खाया। साथ बंदियों ने उसे खिलाने की कोशिश की। पर उसने निवाला मुंह के अंदर नहीं डाला। शाम को भी कुछ नहीं खाया। रात 11 बजे तक वह टकटकी लगाए बैरक के अंदर सिर्फ दीवार की तरफ ही देखता रहा।

कानपुर की डॉक्टर ने बताई थी बेरहमी दरिंदगी की शिकार मासूम कानपुर में हैलट अस्पताल में सात दिन रही। 11 जून की सुबह जिंदगी से जंग हार गई। जीएसवीएम की डॉ. अनीता की निगरानी में उसका इलाज चला। उन्होंने कोर्ट में गवाही दी। मासूम से बेरहमी की दास्ता बयां की। उनके साथ ही रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की डॉ. रीभा और डॉ. मीनाक्षी ने भी गवाही दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश किए गए। दिवंगत तीन गवाह मासूम के परिवार से थे। विवेचक सहित तीन गवाह पुलिसकर्मी थे। पांच गवाहों में तीन महिला डॉक्टर शामिल रहीं, जिन्होंने मासूम से बेरहमी की दास्तां अदालत के सामने बयां की। बताया कि मासूम का प्राइवेट पार्ट पर गहरी चोट थी। वहीं, जिस दुकान से दोषी ने मासूम से गुटखा खरीदवाया था। उस दुकानदार ने भी गवाही दी। चिल्ला क्षेत्र निवासी अमित कुमार ने भी गवाही दी। उसने दोषी को आइसबॉक्स जंगल की तरफ ले जाते हुए देखा था। बताया कि जब दोषी साइकिल के कैरियर पर आइसबॉक्स लेकर जा रहा था तो काफी घबराया था। शराब पीने का आदी रहा है। ऐसे में शराब पीए होने की बात समझ में आई। वारदात में उसके शामिल होने की बात पता चली तो खुद को रोक नहीं पाया। दिवंगत मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस से संपर्क कर न्यायालय तक पहुंचा। जो देखा था, वो बताया।