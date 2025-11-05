आरपीएफ की हिरासत में युवक की मौत से हड़कंप, परिवारीजनों ने मोर्चरी में किया हंगामा

संक्षेप: आरपीएफ का दावा है कि रास्ते में युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसके पेट में दर्द होने लगा। युवक की हालत बिगड़ती जा रही थी। युवक को आनन-फानन में गोंडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। आरोप है कि आरपीएफ कर्मियों ने बिना परिवारीजनों को सूचना दिए शव को मोर्चरी में रखवा दिया और गायब हो गए।

Death in RPF custody: यूपी के गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र के किनकी गांव के रहने वाले संजय कुमार सोनकर की आरपीएफ की हिरासत में मौत होने से हड़कंप मच गया है। आरपीएफ हिरासत में युवक की मौत होने से नाराज परिजनों का गोंडा मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरपीएफ कर्मियों पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। इस संबंध में आरपीएफ के प्रभारी ने बताया कि उनकी पोस्ट के कर्मचारी देर रात मालगाड़ी से सरसों तेल चोरी के मामले में युवक को पकड़ कर पूछताछ के लिए ला रहे थे। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी। उसे इलाज के लिए गोंडा मेडिकल कॉलेज से जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। आरपीएफ प्रभारी युवक की पिटाई के आरोपों को निराधार बताया।

मिली जानकारी के अनुसार गोंडा के मोतीगंज रेलवे स्टेशन क्षेत्र के बरुवाचक के पास बीते 28 सितंबर को गोंडा से होकर के गुवाहाटी जा रही मालगाड़ी के एक बोगी से छह टिन सरसों का तेल चोरी हुआ था। इसको लेकर के आरपीएफ जांच कर रही थी। पूछताछ के लिए आरपीएफ ने संजय कुमार सोनकर को पकड़ा था। गोंडा आरपीएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर और सिपाही 35 वर्षीय संजय को लेकर आरपीएफ गोंडा जा रहे थे। आरपीएफ का दावा है कि रास्ते में युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसके पेट में दर्द होने लगा। युवक की हालत बिगड़ती जा रही थी।

मोर्चरी में शव रखवाकर गायब हो गए आरपीएफ वाले आरपीएफ कर्मी युवक को लेकर आनन-फानन में गोंडा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बारे में जानकर आरपीएफ कर्मियों के हाथ-पांव फूल गए। आरोप है कि उन्होंने बिना परिवारीजनों को सूचना दिए शव को मोर्चरी में रखवा दिया। इसके बाद आरपीएफ कर्मी वहां से गायब हो गए।