मौत बनी मिस्ट्री! 45 दिन बाद कब्र से निकाला गया युवक का शव, पत्नी पर हत्या का आरोप

रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र के अकबराबाद निवासी जसीम की संदिग्ध मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। डेढ़ माह बाद कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। बिसरा जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। मृतक के भाई ने पत्नी पर संदेह जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है।

रामपुर के थाना टांडा के चौकी दढ़ियाल क्षेत्र के अकबराबाद गांव के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। करीब डेढ़ महीने बाद कब्र से निकाले गए शव का बुधवार को पोस्टमॉर्टम कराया गया। मौत की वजह स्पष्ट न होने की दशा में बिसरा सुरक्षित कर लिया गया है। कोतवाल बलवान सिंह ने बताया कि नमूना जांच के लिए भेजा जाएगा। चौकी दढ़ियाल क्षेत्र के गांव अकबराबाद निवासी मोबिन पुत्र मोहम्मद हनीफ ने तहरीर देकर बताया है।

घर में मिला था जसीम का शव मोबीन के अनुसार, भाई जसीम और भाभी सलमा नगर पंचायत दढ़ियाल के मोहल्ला हिजड़े वाले मकान में एक साथ रहते थे। 11 जून को दोपहर करीब सवा एक बजे भाई जसीम ने फोन करके बताया कि आज काम पर नहीं आऊंगा मैं किसी अन्य काम से बाहर जा रहा हूं। तभी आधे घंटे बाद भाभी सलमा ने फोन करते हुए उसे बताया कि जसीम गेट नहीं खोल रहा है। तभी मौके पर पहुंच कर मैंने देखा भाई के गले में काले रंग का दुपट्टा बंधा था जो किवाड़ के कुंडे से बंधा था।

भाई ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप छोटे भाई मोबिन ने भाभी सलमा पर आरोप लगाते हुए बताया कि भाई जसीम की हत्या कर उसके गले में दुपट्टा बांधा गया था और इस हत्या में जसीम की पत्नी सलमा के अलावा अन्य व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की थी। डीएम के आदेश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बुधवार को 48 दिन बाद शव निकलवाया गया।

बाग में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव वहीं एक दूसरे मामले में भोट थाना के सनैया अहमद गांव में एक दिन से लापता युवक का शव बुधवार सुबह गांव से करीब एक किलोमीटर दूर आम के बाग में पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे।

प्राइवेट कंपनी में मशीन ऑपरेटर था गांव निवासी विमल कुमार उर्फ नवल सिंह (33) पुत्र चेतराम प्राइवेट कंपनी में मशीन ऑपरेटर थे। परिजनों के अनुसार मंगलवार सुबह करीब सात बजे वह घर से शौच के लिए निकले थे, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटे। तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा तो पत्नी की तहरीर पर भोट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। गुमशुदगी दर्ज होते ही थाना पुलिस ने ग्रामीणों के साथ युवक की तलाश की। लेकिन सफलता नहीं मिली।