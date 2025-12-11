Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP Newsdeath injured as bolero carrying devotees from madhya pradesh to ayodhya collides with tractor
मध्य प्रदेश से अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो-ट्रैक्टर से टकराई, 3 की मौत; 8 घायल

मध्य प्रदेश से अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो-ट्रैक्टर से टकराई, 3 की मौत; 8 घायल

संक्षेप:

प्रयागराज हाईवे पर कल्याण भदरसा गांव के सामने ही हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा से दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो अचानक सामने से आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी की बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि आठ लोग घायल हैं।

Dec 11, 2025 09:40 am ISTAjay Singh संवाददाता, अयोध्या
share

यूपी के अयोध्या में गुरुवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में मध्य प्रदेश के रीवा से दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे श्रद्धालु सवार थे। श्रद्धालुओं की बोलेरो, ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। अचानक हुई इस भिड़ंत में तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई है जबकि आठ लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा अयोध्या के भदरसा क्षेत्र में हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रयागराज हाईवे पर कल्याण भदरसा गांव पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में पड़ता है। मिली जानकारी के अनुसार कल्याण भदरसा गांव के सामने ही हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा से दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो अचानक सामने से आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी की बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तीन लोग हादसे में मारे गए। चीख पुकार के बीच आठ घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से निकालकर किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया। अयोध्या जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है।

ऐसे हुई भिड़ंत

गुरुवार की भोर लगभग पांच बजे बोलोरो जैसे ही अयोध्या के कल्याण भदरसा गांव के पास लिटिल फ्लावर स्कूल के सामने पहुंची वैसे ही मसौधा चीनी मिल से गन्ना उतारकर जा रहे टैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया जबकि सभी घायलों का इलाज चल रहा है। पूरा कलन्दर थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। अधिकारियों ने डॉक्टरों से बात कर घायलों का हाल जाना है और उन्हें उचित इलाज मुहैया कराया जाना सुनिश्चित किया है।

read moreये भी पढ़ें:
BJP के लिए SIR की कौन सी बात बनी चुनौती? नए सिरे से ऐक्टिव हुई पार्टी
UP में 2.93 करोड़ वोटर ढूंढ़ने के लिए चलेगा अभियान, SIR लास्ट डेट बढ़ने के आसार
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |