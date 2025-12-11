मध्य प्रदेश से अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो-ट्रैक्टर से टकराई, 3 की मौत; 8 घायल
प्रयागराज हाईवे पर कल्याण भदरसा गांव के सामने ही हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा से दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो अचानक सामने से आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी की बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि आठ लोग घायल हैं।
यूपी के अयोध्या में गुरुवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में मध्य प्रदेश के रीवा से दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे श्रद्धालु सवार थे। श्रद्धालुओं की बोलेरो, ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। अचानक हुई इस भिड़ंत में तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई है जबकि आठ लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा अयोध्या के भदरसा क्षेत्र में हुआ है।
प्रयागराज हाईवे पर कल्याण भदरसा गांव पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में पड़ता है। मिली जानकारी के अनुसार कल्याण भदरसा गांव के सामने ही हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा से दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो अचानक सामने से आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी की बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तीन लोग हादसे में मारे गए। चीख पुकार के बीच आठ घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से निकालकर किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया। अयोध्या जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है।
ऐसे हुई भिड़ंत
गुरुवार की भोर लगभग पांच बजे बोलोरो जैसे ही अयोध्या के कल्याण भदरसा गांव के पास लिटिल फ्लावर स्कूल के सामने पहुंची वैसे ही मसौधा चीनी मिल से गन्ना उतारकर जा रहे टैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया जबकि सभी घायलों का इलाज चल रहा है। पूरा कलन्दर थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। अधिकारियों ने डॉक्टरों से बात कर घायलों का हाल जाना है और उन्हें उचित इलाज मुहैया कराया जाना सुनिश्चित किया है।