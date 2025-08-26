जन्म प्रमाण पत्र की जगह बना दिया डेथ सर्टिफिकेट, परिवार में मच गया हड़कंप; वीडीओ सस्पेंड

जरा सोचिए कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को जब अपनी मृत्यु का प्रमाण पत्र मिला होगा तो उसके ऊपर क्या बीती होगी? इस लापरवाही से आवेदक ही नहीं उसका परिवार और रिश्तेदार भी परेशान हो गई। मामले में ग्राम विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है।

यूपी के बिजनौर जिले की ग्राम पंचायत ततारपुर लालू में तैनात ग्राम विकास अधिकारी ने बड़ी गड़बड़ कर दी। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया जिसने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। अपना मृत्यु प्रमाण पत्र देखकर वो व्यक्ति हैरान रह गया। परिवारवाले और रिश्तेदार भी परेशान हो गए। मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा तो ऐक्शन हो गया। जीवित व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में सचिव जी को निलंबित कर दिया गया है। कुलबीर सिंह द्वारा अनुपम अग्रवाल का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था।

दरअसल अनुपम अग्रवाल ने अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की मांग की थी, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उनके जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। उक्त मामला मीडिया में उजागर होने के बाद खण्ड विकास अधिकारी नजीबाबाद से आख्या मांगी गयी । खण्ड विकास अधिकारी ने सहायक विकास अधिकारियों के साथ जांच करने पर पाया कि कुलवीर सिंह ग्राम विकास अधिकारी ने पंचायत सहायिका, ग्राम पंचायत तातारपुर लालू के माध्यम से दिनांक 12.08.2025 को बिना अभिलेखों की जांच किये जीवित व्यक्ति अनुपम अग्रवाल, जयनगर कॉलोनी तातारपुर लालू का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया।

खण्ड विकास अधिकारी, नजीबाबाद की आख्या को आधार पर कुलवीर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड नजीबाबाद को उक्त आरोप में तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। कुलवीर सिंह निलम्बन काल में विकास खण्ड कार्यालय देवमल से सम्बद्ध रहेंगें। आदेश दिया गया है कि वह सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे।