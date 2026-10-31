7 लाख में डील फाइनल... कुर्सी बांध लो; भाजयुमो अध्यक्ष पद की डील का चैट वायरल

कानपुर के भाजयुमो उत्तर जिलाध्यक्ष को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर पद के लिए लेनदेन की बात का चैट वायरल हो रहा है। इसमें लिखा गया है कि सात लाख में डील फाइनल हो गई है। बस लिस्ट की तैयारी करो।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। यूपी के कानपुर में एक दिन पहले भाजपा क्षेत्रीय कमेटी में आईटी सेल के पदाधिकारियों की जारी सूची को लेकर मची उठापटक अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई कि अब भाजयुमो (भारतीय जनता युवा मोर्चा) उत्तर जिलाध्यक्ष को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। पद के लिए लेनदेन की बात का चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लिखा गया है कि सात लाख में डील फाइनल हो गई है। बस लिस्ट की तैयारी करो। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल चैट की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल चैट के मुताबिक युवा मोर्चा अध्यक्ष पद के लिए मोल-भाव चल रहा है। मैसेज में स्पष्ट तौर पर भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें लिखा है वह बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते हैं। इस पद के लिए 10 से 15 लाख रुपये लग जाएंगे। एक और मैसेज आता है। इसमें लिखा है सात लाख रुपये में डील फाइनल हो गई है। बस लिस्ट की तैयारी करो। दिल थामकर बैठो और कुर्सी की पेटी बांध लो। इस चैट के सामने आते ही चर्चाओं का बाजार गरम है। लोग संगठन की निष्ठा और निष्पक्षता के दावों पर सवाल उठा रहे हैं।

सात लाख की डील का मैसेज वायरल इसे लेकर भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित का कहना है कि भाजपा उत्तर जिला संगठन की मजबूती को देख कुछ विपक्षी जलन महसूस कर रहे हैं। इस कारण एक फर्जी व्हाट्सऐप चैट को वायरल किया गया ताकि भाजपा की छवि को धूमिल किया जा सके। वहीं, मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा इसे विपक्षियों की साजिश बताया। कहा कि भाजपा संगठन की छवि धूमिल करने के लिए कूटरचित चैट को वायरल कराया गया है। मामले की जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी।

आईटी सेल के पदाधिकारियों की सूची के बाद मची उठापटक इससे पहले भाजपा में क्षेत्रीय आईटी सेल के प्रभारी की तैनाती को लेकर रार शुरू हो गई थी। पार्टी के ही कुछ लोगों ने यह कह दिया कि लखनऊ से तय किए नामों को दरकिनार करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष ने अपने स्तर से नए संयोजक और सह संयोजक तैनात कर दिए। हालांकि क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने इस विवाद को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने स्तर से कोई बदलाव का पत्र ही जारी नहीं किया है। जिन्हें पद दिया गया, वह पहले से किसी पद पर आसीन हैं।